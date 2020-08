A renuntat la sutien si s-a imbracat cu o salopeta din denim pe pielea goala! Imaginea cu care Demi Rose si-a innebunit urmaritorii de pe Instagram 

Demi Rose (25 ani) isi innebuneste urmaritorii de pe Instagram cu postarile sale extrem de seducatoare.

Tanara are 14.2 miloane de urmaritori pe Instagram, care ii apreciaza postarile in care isi pune in evidenta formele.

Ultima postare a strans aproape jumatate de milion de aprecieri, dupa ce tanara a renuntat la sutien si a imbracat o salopeta din denim. Postarea sa a strans si numeroase comentarii din partea urmaritorilor sai, printre care si fete care se declara hipnotizate de frumusete lui Demi.