A renuntat la cariera in bodybuilding, iar acum castiga mii de euro cu pozele sale! Este una dintre cele mai sexy sportive

Conny Hawk (23 ani) a renuntat la cariera din bodybuilding si a gasit o alta metoda prin care sa castige bani.

Tanara nu a mai putut merge la sala din cauza carantinei obligatorii provocata de pandemia de coronavirus si a fost nevoita sa isi schimbe complet stilul de viata.

Fara sa se mai poata antrena zilnic, asa cum obisnuia pentru a se pregati de competitiile sportive, fata s-a reprofilat, iar acum castiga bani cu postarile extrem de sexy pe care le face pe contul de Instagram, anunta Daily Star.

"Am fost intotdeauna slaba, insa corpul meu a inceput sa se schimbe in momentul in care am inceput sa merg la sala. Mergeam chiar de 6-7 ori pe saptamana. Am mers si la competitii pentru bikini, insa acum sunt mai relaxata, mai ales de cand cu carantina.

Acum abia mai lucrez, insa trebuie sa ma intorc curand inapoi in sala", a spus fata conform sursei citate.