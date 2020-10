A recunoscut TOT! Lana Rhoades a facut DEZVALUIRI emotionante despre copilaria ei! Care era visul pe care il avea cand era mica

Cunoscuta actrita din filmele pentru adulti a facut destainuiri emotionante.

Lana Rhoades a vorbit despre cea mai trista perioada din viata ei, in care se afla pe un drum gresit, recunoscand ca nu i-a fost usor sa obtina succesul.

Tanara in varsta de 24 de ani a recunoscut ca, in copilarie, viata de familie nu a fost una fericita. Ba mai mult decat atat, ea a marturisit ca a fost martora unor jafuri si ca a fost dependenta de heroina.

Aceasta adolescenta tumultuoasa a dus-o intr-un centru de corectie pe cand era doar o eleva de liceu. Lana a fost arestata, conform dezvaluirilor facute pentru un podcast, de cel putin 20 de ori inainte sa ajunga la inchisoare.

Pana la urma, tanara a fost inchisa si isi aminteste ca a locuit intr-o celula mica, plina de gandaci care se urcau pe ea in timp ce dormea. Acum Lana considera ca perioada petrecuta dupa gratii a fost cel mai bun lucru care i s-a intamplat, perioada de detentie ajutand-o sa scape de dependenta de droguri.

Dupa ce a fost eliberata de la inchisoare, Lana Rhoades a lucrat intr-un restaurant, ca hostess, inainte sa ajunga actrita in filmele pentru adulti. Dupa ce a urmat cariera artistica, tanara a devenit una dintre cele mai urmarite staruri de pe site-urile porno.

De altfel, ea a recunoscut in cadrul aceluiasi interviu ca si-a dorit inca de la varsta de 12 ani sa ajunga in industria XXX, urmarind inca de-atunci filme porno. Desi a fost visul ei din copilarie, Lana a recunoscut ca experienta de a fi in fata camerelor este diferita de ceea ce si-a imaginat.

In prezent, Lana are peste 12,7 milioane de urmaritori pe Instagram si castiga lunar sute de mii de euro din fotografiile pe care le posteaza nud pe site-ul OnlyFans.