A postat mai multe poze pe Instagram si a fost arestat imediat! Care este motivul pentru care un turist a fost ridicat de politie in Hawaii

Un turist din New York a fost arestat in Hawaii.

Un turist in varsta de 23 de ani din New York a fost arestat de politie in Hawaii dupa ce a postat cateva fotografii pe Instagram, potrivit CNN. Tanarul nu a respectat masura carantinei, iar autoritatile au descoperit ca acesta a folosit mijloacele de transport in comun pentru a se plimba pe insula fara sa respecte masurile de carantina impotriva raspandirii coronavirusului.

Pentru a controla pandemia de coronavirus, autoritatile din Hawaii au impus carantina de 14 zile tuturor turistilor care viziteaza insula.

"Autoritatile au fost informate ca un turist a fost observat pe plaja si plimbandu-se nestingherit prin Waikiki", potrivit biroului guvernamental.

