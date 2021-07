A mintit la serviciu ca e bolnava pentru a merge la meciul Angliei. Ce s-a intamplat cu aceasta femeie dupa ce a aparut la TV in toata lumea

Nina Farooqi a fost concediata la o zi dupa meciul din semifinale, disputat intre Anglia si Danemarca.

Tanara din West Yorkshire a castigat in ultima clipa un bilet la partida de pe Wembley si a anuntat la serviciu ca nu poate veni din cauza unor probleme de sanatate.

Femeia de 37 de ani s-a gandit ca nu va obtine o zi libera de la job din cauza problemelor de efectiv, asa ca si-a anuntat sefii ca e bolnava.

Din pacate pentru ea, camerele de filmat au surprins-o in timp ce se bucura la primul gol marcat de englezi, iar milioane de oameni din intreaga lume au vazut-o, inclusiv colegii ei.

Aceasta a fost anuntata de catre sefi ca este concediata, insa Nina a declarat in presa din Marea Britanie ca nu regreta decizia luata si ca ar face la fel daca ar fi cazul.

"Toata lumea m-a vazut cum am sarbatorit. Exista un mic regret, dar as fi regretat mai mult sa lipsesc de la acest meci. As face asta din nou", a declarat femeia.

Italia - Anglia este duminica, de la 22:00, pe PRO TV si VOYO. Finala EURO 2020 este si liveTEXT pe www.sport.ro.