A intrat in camera fiicei sale si a ramas incremenita! Musafirii nepoftiti erau mai multi decat isi imagina femeia

"O prietena de-a mea din Sydney a intrat in camera fiicei sale si a gasit asta", a mentionat o femeie identificata cu numele Petie, postand doua fotografii inspaimantatoare, cu un grup urias de paianjeni ingramaditi in colturile incaperii. Bineinteles, pozele s-au viralizat ai au starnit numeroase reactii, multi comentatori apreciind ca, de fapt, totul ar fi o inventie, cu ajutorul Photoshop-ului.

Gaaaahhhhhhhh, a friend of mine in Sydney just walked into her daughter's room and found this: pic.twitter.com/3UKMEHtGHt

Ca urmare, Petie a revenit cu o alta postare, de aceasta data un filmulete din care reise foarte clar ca arahnidele respective sunt cat se poate de reale. Imaginile au ajuns la televiziunile locale, iar un specialist un paianjeni a lamurit problema, aruncand vina pe schimbarile climatice de la nivel planetar. "Paianjenii cauta locuri mai blande din punct de vedere al caldurii si umiditatii, iar in interiorul unei case e in general bine pentru ei", a spus specialistul respectiv.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7