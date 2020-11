A incercat sa fuga in Dubai cu doua milioane de lire ASCUNSE in 5 valize! INCREDIBIL ce s-a intamplat cand femeia a fost oprita de politie 

O femeie a incercat sa plece spre Dubai avand cu ea 2 milioane de lire.

Banii englezoaicei erau ascunsi in 5 valize, tanara in varsta de 30 de ani fiind oprita de politie pe Aeroportul Heathrow, in timp ce astepta sa se urce in avion.

Ofiterii politiei de frontiera au perchezitionat-o si au gasit in posesia femeii cea mai mare suma de bani pe care cineva a incercat sa o treaca ilegal de granita pana acum. Oamenii legii au demarat o ancheta, iar tanara a fost acuzata de spalare de bani.

Intrebata daca este vinovata sau nu, aceasta s-a declarat nevinovata, insa a fost arestata preventiv, urmand a fi nevoita sa se prezinte in instanta pentru a-si afla sentinta.

