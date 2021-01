A furat o masina, dar a incremenit cand s-a uitat pe bancheta din spate. Decizia scandaloasa a hotului si cine a fost eroul

Politia americana se confrunta cu un caz incredibil al unui hot care a furat o masina impreuna cu un bebelus aflat pe bancheta din spate.

Faptul ca masinile cad deseori prada hotilor nu e o noutate, insa cazul de fata are ceva aparte, rar intalnit. Jurnalistii americani au intrat in posesia unei filmari halucinante, cu un automobil sustras care opreste la un moment dat pe marginea drumului. Motivul e legat de fapt ca jefuitorul tocmai isi daduse seama ca furase masina cu tot cu bebelusul aflat in scaunul special de pe bancheta din spate.

Pus in fata unei decizii de totul sau nimic, barbatul in cauza a decis sa-l coboare pe copil din masina si sa-l lase pe marginea soselei, in imediata apropiere a unei case, sperand probabil ca va fi recuperat de cineva. Povestea nu s-a terminat insa aici, jurnalistii care au analizat imaginile calculand faptul ca bebelusul a stat mai bine de 20 de minute in strada, fara ca vreunul dintre multii soferi care au trecut pe-acolo sa-l observe. Salvarea a venit in cele din urma de la un curier al companiei Amazon, care a recuperat copilul si a anuntat politia. In ceea ce priveste hotul inconstient, acesta n-a fost deocamdata identificat.

