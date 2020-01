A fost vedeta DISNEY si a aparut in 'Tanar si nelinistit', apoi s-a apucat sa joace in filme porno! Cat a ajuns sa castige pe luna

Agentul ei i-a spus ca pleaca pe un drum care nu-i ofera optiunea revenirii la Hollywood, insa asta a interesat-o prea putin!

Maitland Ward, cunoscuta publicului dupa aparitia in serialul Disney 'Boy Meets World', dar si in celebrul 'Tanar si nelinistit' a renuntat definitiv la pretentiile de Hollywood dupa ce a intrat in lumea filmelor XXX. Maitland Ward spune ca veniturile pe care le are in prezent sunt la acelasi nivel cu cele din parioada in care juca in filme in care nu trebuia sa se dezbrace. Actrita ia peste 60 000 de dolari pe luna pentru aparitiile ei. Pe langa filme, Ward vinde si poze interzise minorilor pe un site XXX.

Maitland s-a apucat de filme porno in momentul in care si-a dat seama ca nu mai poate aplica decat pentru roluri de 'mamica' la Hollywood.

"Nu voiam asta, voiam sa scap de etichete. Apoi mi s-a propus sa trec la filme porno si am acceptat. Am citit scenariul filmului 'Drive' si am zis ca e foarte bine scris. Sunt foarte multe teme in acest film, personajul meu e atat de diferit de ceea ce facusem inainte", a dezvaluit Maitland.