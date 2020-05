"A fost oribil, am crezut ca voi muri!" Un renumit model Playboy a fost la un pas sa piarda lupta cu Covid-19! Tanara de doar 27 de ani povesteste clipele teribile prin care a trecut

Mariana Herazo este un model columbian de 27 de ani si in prezent este stabilita in Italia.

Mariana Herazo a detaliat simptomele ca fiind 'una dintre cele mai oribile experiente din viata ei'. Tanara de 27 de ani este model Playboy si a fost prinsa de pandemia de Covid-19 in Italia, una dintre cele mai afectate tari din Europa.

Mariana are peste 1 milion de urmaritori pe Instagram si a explicat experientele prin care a trecut in lupta cu virusul ucigator.

"Cred ca aceasta experienta m-a ajutat sa fiu mai puternica, deoarece am invatat sa pretuiesc mai mult viata si imi amintesc cat de scurta este. Acum imi place mai mult munca, am o relatie mai stransa cu familia mea si traiesc fiecare moment al zilei de parca ar fi ultimul", a spus tanara pentru Daily Star.

Mariana a suferit in trecut de bronsita si pneumonie, iar cand a simtit simptomele de Covid-19 a sunat imediat medicul. Lucrurile s-au complicat apoi si a fost luata cu o ambulanta de acasa si internata patru saptamani in spital:

"Am crezut ca voi muri in spital singura, fara sa-mi iau ramas bun de la familia mea. Inca nu dorm bine, nu este usor sa ai o experienta aproape de moarte.

Acum am o frica de a fi in preajma oamenilor si va fi nevoie de ceva timp pentru a o depasi", a mai spus Mariana.

Fata a pozat in revista Playboy din Spania in acest an si se pregatea pentru o noua aparitie in celebra revista, insa boala nu i-a mai permis sa faca acest lucru.