"A fost dificil sa supravietuim!" Declaratii INCRDIBILE din tara in care victimele COVID-19 sunt abandonate pe strazi! Ce se intampla in tara in care totul s-a transformat in iad

Declaratii cutremuratoare din tara in care victimele infectate cu COVID-19 sunt aruncate pe strazi.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic si in Ecuador si a provocat o criza fara precedent. Autoritatile sunt complet depasite de situatie, multe spitale au cedat, iar multi oameni spun ca victimele sunt abandonate pe strazi.

Fotbalistul Facundo Affranchino (30 de ani) a semnat in luna ianuarie a acestui an cu Olmedo, echipa din prima liga din Ecuador si a explicat prin ce cosmar a trecut din momentul in care aceasta pandemie a lovit Ecuadorul.

"Eu am ajuns acolo pe 9 ianuarie, dar nu am primit niciun ban. Dupa ce a aparut criza, mi-au propus un salariu redus cu 50%, pe o durata de un an, nu pe doi, asa cum semnasem initial. Daca nu acceptam, rupeau contractul. Nu aveam nicio grantie ca daca accept voi incasa vreun ban, dar am sperat ca va fi in regula.

Nici in aceste conditii nu am primit vreun ban, iar apoi a aparut pandemia. Frustrant era ca ceilalti colegi isi primeau banii, iar eu nu. Lucrurile au devenit apoi foarte grave in Ecuador, situatia a scapat de sub control. Intre timp am ramas si fara economii, iar familia nu putea sa-mi trimita bani din Argennina pentru ca bancile s-au inchis.

Eu si iubita mea nu aveam ce sa mancam. Nu ne puteam cumpara nimic, pentru ca preturile au crescut foarte mult. A trebuit sa bem ceai, sa traim cu diferite gustari si snacksuri pe ce le mai aveam. Clubul nici macar apa nu s-a oferit sa imi dea. A fost foarte dificil sa supravietuim", a declarat fotbalistul pentru cotidianul Ole.

