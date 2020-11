A fost declarat mort, dar a revenit la viata in timp ce se afla la morga. Cum a fost posibila MINUNEA

Un barbat din Kenya care fusese declarat mort si-a revenit la viata in timp ce statea intins pe masa, la morga.

Peter Kigen (32 de ani) e numele africanului care a socat lumea medicala. Dus la spital cu o afectiune de stomac, kenyanul si-a pierdut cunostinta si a fost declarat mort, familia fiind anuntata sa se ocupe de procedurile de inmormantare.

Doar ca, surpriza, durerea apropiatilor lui Peter s-a transformat in bucurie cateva ore mai tarziu. Ajuns la morga, unde urma sa fie imbalsamat, Kigen tipat de durere si s-a trezit la viata in momentul in care i s-a facut o incizie in picior.

„Nici nu știam unde mă aflam când mi-am revenit, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a cruțat viața. Îl voi sluji pentru tot restul vieții mele", a declarat Peter Kigen ulterior.

Intr-o prima declaratie, unul dintre doctori au dat vina pe graba familiei de a-l inmormanta pe cel declarat mort, fara sa astepte macar eliberarea certificatului de deces.

Tweet mort minune Citeste si: