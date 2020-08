A fost adoptat de cel care i-a ucis mama! Primul fiu al lui Pablo Escobar are amintiri crunte din copilarie: cu ce se ocupa in prezent

Primul fiu al lui Pablo Escobar a trait vremuri groaznice in copilarie, insa a putut sa treaca peste toate si acum este un om apreciat.

Roberto Sendoya Escobar, pe numele sau din nastere, era doar un bebelus cand agentii MI6 au luat cu asalt casa tatalui sau, pentru a recupera o suma importanta de bani. In acea misiune, mama sa a fost ucisa.

Roberto Sendoya a fost primul copil al lui Pablo Escobar si a fost salvat si adoptat de Patrick Witcomb, cel care a condus misiunea respectiva.

Numele sau este astazi Phillip Witcomb si este un artist apreciat care traieste impreuna cu sotia in Mallorca.

Ajuns la varsta de 55 de ani, primul copil al lui Escobar inca isi aduce aminte cum de mic s-a obisnuit sa vada violenta si cadavre care erau intinse pe strazi.

"Nu intelegeti acele momente traumatice, sunt doar lucruri de care va este teama. La vremea respectiva era doar o drama. In Bogota (n. r. Columbia) era multa drama.

In Londra, cand politia deschide focul de arme totul apare la stiri, dar in Columbia nici macar pe ultimele pagini nu vezi asta.

La un moment dat a fost o tentativa de rapire in plina strada. Garda mea de corp a impuscat un agresor in timp ce iesea din magazin. Bang, mort! Nu credeam ca pot sa vad un trup fara suflet pe strada", dezvaluie primul fiu al lui Escobar, in noua sa carte.

Phillip Witcomb a aflat abia la varsta de 24 de ani ca a fost adoptat si cine este adevaratul lui tata. Phillip a spus ca a fost un 'moment extraordinar' cand a aflat acest lucru.