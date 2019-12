A facut o AVERE postand pe internet! Un copil de 8 ani e lider in topul castigurilor pe YouTube. Cati bani face pe an

Pustiul face review-uri la jucarii si jocuri.

Ryan Kaji, in varsta de 8 ani, este din Statele Unite ale Americii si este lider in topul incasarilor pe YouTube, pentru al doilea an la rand.

Canalul Ryan's World a generat venituri brute, inainte de taxe, de 26 de milioane de dolari, cu 4 milioane de dolari mai mult decat anul trecut. Pustiul locuieste in Texas cu parintii si surorile sale si posteaza un clip nou in fiecare zi cu receznii la jucarii si jocuri populare pentru copii.

Cel mai popular clip al lui Ryan are aproape 2 miliarde de vizualizari.