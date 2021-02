A dat peste cap productia de lana. Cum putea sa arate o oaie ratacita care n-a fost tunsa 5 ani. Incredibil ce greutate purta in spate

Imagini uluitoare circula in spatiul virtual cu oaia care a acumulat pe ea in ani de zile nu mai putin de 35 de kilograme de lana.

Oare ce se intampla daca nu se tund oile? E o intrebare la care raspunsul a fost oferit de un exemplar din Australia, care s-a ratacit intr-o padure, astfel ca timp de aproximativ 5 ani nimeni n-a mai avut grija de ea. In cele din urma, animalul a fost salvat de o asociatie pentru protectia animalelor abandonate, iar primul drum al oii a fost la frizer. Asta pentru ca lana din jurul corpului era atat de impozanta incat ajunsese sa-i acopere inclusiv fata, astfel ca oaia avea probleme si cu vederea.

Evident, operatiunea de "curatare" a fost una extrem de complicata, in conditiile in care oile trebuie tunse cel putin o data pe an pentru a nu avea de suferit din aceasta cauza. La final, Baarack (numele oii) a resusit sa scape de greutatea de pe spate, lana cantarind in jur de 35 de kilograme.

Tweet Australia oaie Citeste si: