A cumparat un cheeseburger acum 10 ani si l-a tinut pana azi! Surpriza URIASA: cum arata acum sandvisul

Cand a aflat ca McDonald's isi inchide toate restaurantele din tara, a hotarat sa faca un experiment.

Hjortur Smarason si-a cumparat un cheeseburger si o portie de cartofi prajiti in 2009. "Auzisem ca sandvisurile de la McDonald's nu se descompun niciodata si am vrut sa vad daca e adevarat sau nu", a spus Smarason, citat de AFT.



La 10 ani de cand si-a luat cheeseburger-ul, acesta arata ca si cum n-ar fi imbatranit nicio zi. :)



Curiosii pot vedea in timp real, pe net, evolutia sandvisului, care este expus intr-un hostel din sudul Islandei.



"Batranul e inca aici, se simte bine. De fapt, arata chiar ca ar fi in forma", a spus proprietarul hostelului unde se afla acum cheeseburgerul, Siggi Sigurdur, pentru BBC News.

Omul de afaceri spune ca vizitatori din toata lumea au venit in hostelul sau pentru a vedea burgerul, iar site-ul pe care l-a creat are pana la 400 00 de accesari zilnic!

FULLSCREEN Galerie Foto

/









Tweet Islanda burger Citeste si: