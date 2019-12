A castigat 115 milioane de euro la marele premiu al Loteriei si acum e printre cei mai bogati oameni din tara! Dezvaluire incredibila: care e primul lucru pe care acest zidar l-a facut cu banii

A promis ca marele premiu castigat nu-l va schimba si face tot posibilul sa se tina de cuvant.

Englezul Steve Thomson a luat nu mai putin de 115 milioane de euro dupa ce a nimerit numerele norocoase la loto. Steve si sotia sa au devenit unii dintre cei mai bogati oameni din Marea Britanie. Au incasat al 9-lea cel mai mare premiu din istoria loteriei britanice. Steve e acum mai sus in topul banilor decat Bale de la Real Madrid sau decat alte staruri mondiale din Premier League.



Zidarul n-are de gand sa-si schimbe stilul de viata. A continuat sa mearga la munca! Mai mult, cand a decis sa-si cumpere o masina a investit intr-una second hand, si nu intr-una care sa fie macar noua! A fost primul lucru pe care si l-a luat din banii castigati!



"Sunt acelasi om si asa vreau sa raman. Incerc sa termin ce mai am de terminat inainte de Craciun. Fac tot posibilul ca asta sa se intample", a spus Steve intr-un interviu pentru Mirror.

El si sotia sa, Lenka, au 3 copii. Familia a aflat luna trecuta despre castigul imens de la loterie. Lenka a renuntat la serviciul pe care-l avea intr-un magazin din apropierea casei unde locuieste.