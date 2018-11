La asta chiar NU se astepta nimeni! Care e orasul cu cea mai mare suprafata din Romania. E de peste doua ori mai mare ca Bucurestiul

Topul celor mai intinse orase din Romania are lideri surpriza!

In Bucuresti traiesc doua milioane de oameni. Capitala e de departe prima la numarul de locuitori, dar nu si la suprafata orasului! Lider in clasament e orasul Brosteni din judetul Suceava! Doar putin peste 5000 de oameni traiesc in Brosteni. Au suficient loc sa se desfasoare. Brosteniul are o suprafata de 594,66 kilometri patrati! In comparatie, Bucurestiul are numai 228 de kilometri patrati si nu prinde top 3! Viseu de Sus (Maramures, 443,06 kilometri patrati) si Sacele (Brasov, 320 de kilometri patrati) vin dupa 'recordul' Brosteniului.

Cele mai mici puncte urbane din Romania: Plopeni (Prahova, 4,73 kilometri patrati), Darabani (Botosani, 3,4 km patrati) si Abrud (Alba, 3,2 km patrati).

Dupa Bucuresti, cele mai populate orase din Romania sunt Cluj-Napoca (324 576 locuitori) si Timisoara (319 279 locuitori).