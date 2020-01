A aparut intr-un film LEGENDAR si il stia toata Planeta, dar azi nimeni nu-l mai recunoaste! Cum a ajuns sa arate

Transformare socanta a uneia dintre vedetele seriei Terminator!

In 1991, Edward Furlong devenea cunoscut in toata lumea dupa aparitia in Terminator 2: Judgement Day alaturi de Arnold. Desi are doar 42 de ani, Furlong pare sa duca in spate greutatea multor ani de excese. Actorul a fost fotografiat pe 31 decembrie in compania fostului actor de filme pentru adulti Ron Jeremy.

Furlong e greu de asociat cu figura actorului-adolescent din urma cu 29 de ani. Imaginea surprinsa intr-un bar a devenit virala sub denumirea de 'cea mai trista poza facuta vreodata', asa cum a denumit-o autorul ei.

Furlong era asteptat sa devina unul dintre marile staruri ale Hollywood-ului dupa rolurile din American Heart, A Home of Our Own sau American History X. Actorul s-a luptat cu dependenta de alcool si droguri in anii 2000. A fost internat de mai multe ori pentru a lupta cu problemele sale.

"Acum nu mai vreau sa merg la petreceri. Mi se pare o chestie plictisitoare sa mergi prin cluburi si sa tragi cocaina. Am cosmaruri cu drogurile tari pe care le luam. Ma trezesc si mi se pare ca m-am apucat din nou de ele", a marturisit Furlong intr-un interviu.

In 2013, a fost condamnat la 180 de zile de inchisoare dupa ce a incalcat termenii unei liberari conditionate si a folosit forta intr-o disputa cu fosta sa iubita.