A aparut intr-un costum de baie PREA MIC pentru formele sale! Mandy Rose, superba diva din wrestling, si-a innebunit fanii cu una dintre ultimele postari

Mandy Rose este o diva ce apartine de compania de wrestling WWE.

Mandy Rose este o luptatoare americana de wrestling si antrenoare de fitness. Ea si-a inceput cariera in wrestling in 2013, atunci cand a semnat cu WWE si a fost repartizata in show-ul Smack Down.

Mandy apare in ipostaze extrem de provoccatoare pentru urmaritorii sai de pe Instagram. Peste 2,4 milioane de oameni o urmaresc si nu duc lipsa de postari hot din partea ei.

Luptatoarea s-a pozat intr-un costum de baie roz, care ii scoate foarte bine in evidenta formele dementiale. Fotografia are peste 240 de mii de aprecieri si aproape 2500 de comentarii.