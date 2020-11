A aparut berea mai TARE ca whisky-ul! Stocurile s-au EPUIZAT. Nu-ti imaginezi cate grade poate sa aiba

Berea cu cel mai mare volum alcoolic existenta pe piata depaseste majoritatea bauturilor spirtoase.

Desi pare greu de crezut, consumatorii de bere trebuie sa stie ca se pot "racori" de-acum inainte si la 57,8 grade. Da, aceasta e cifra trecuta in dreptul cantitatii de alcool la berea produsa de fabricile Schorschbräu și BrewDog.

Pentru a arata ca nu e gluma, producatorii germani au trecut cifra de mai sus si in denumirea berii. "Puterea in cifre" este mesajul transmis amatorilor, iar clientii au raspuns imediat "prezent". Astfel, desi pretul unei asemenea beri e destul de piperat (32,28 euro), stocurile initiale au fost epuizate in mai putin de 24 de ore.

Interesant e faptul ca cele doua marci, Schorschbräu și BrewDog, s-au luptat ani la rand pentru titlul de cea mai alcoolica bere, depasindu-si rand pe rand recordurile, pana la 55 de grade. Acum, cele doua branduri au semnat un "armistitiu" si au plusat impreuna la capitolul concentratie.

