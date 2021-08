A ales un costum de baie mult prea mic pentru formele sale generoase. Cum a fost surprinsă la plajă 

În vârstă de 32 de ani, Zita Vass este un model apreciat în America, dar și la nivel internațional.

Zita Vass este recunoscută la nivel internațional datorită aparițiilor incendiare cu care și-a obișnuit fanii.

Actrița de origine americană a fost surprinsă în timpul unei ședințe foto, pentru care s-a îmbrăcat într-un costum de baie galben care i-a pus în valoare fizicul de invidiat.

În ultima perioadă, Zita Vass a avut o ascensiune fulminantă pe plan profesional, reușind să apară în producții precum „You could be mine” sau „Dibs”. În plus, această cochetează cu cariera de model, prezentând pentru mei multe brand-uri la "Miami Swim Week".

sursa foto: ProfiMedia/Instagram

