A abandonat-o dupa ce i-a facut 2 copii. Cine e romanca SUPERBA parasita din senin de o vedeta mondiala. O sa-i fie DOR de ea!

Fotomodelul de origine romano-autraliana Sarah Kohan e dezamagita in dragoste de unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti ai lumii.

Frumoasa Sarah Kohan s-a consacrat ca o "printesa" a Instagramului, adunand o sumedenie de admiratori mai intai ca blogger de turism, iar apoi cu fotografiile senzuale postate in spatiul virtual. "Am crescut in Australia, dar de fapt sunt pe jumatate romanca, pe jumatate australianca", a recunoscut ea cu fiecare ocazie.

Pe plan sentimental, Sarah a devenit si mai cunoscuta dupa ce s-a cuplat cu Javier "Chicharito" Hernandez (32 de ani), fotbalist care a jucat in trecut la echipe mari precum Real Madrid si Manchester United. Relatia parea sa fie una fara cusur, mai ales ca in viata lor au aparut recent si doi copii, fetita Nala si baietelul Noah.

Ultimele indicii ne arata insa faptul ca "Chicharito" n-a tinut cont de dorinta partenerei sale de a-si intemeia o familie, parasind-o in ciuda faptului ca e mama copiilor lui. Drept dovada, mexicanul a disparut subit din fotografiile postate de Sarah Kohan pe Instagram, iar tanara de 26 de ani a dat si o explicatie in acest sens, tot pe reteaua de socializare.

"Cea mai dificila decizie este sa renunti la cineva. Poti face anumite lucruri doar pentru a fi compatibil, dar nu poti schimba pe cineva in totalitate. Lasa-l sa plece si lasa-l sa-i fie dor de tine", e mesajul care face trimitere evidenta la Javier Hernandez.