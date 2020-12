VIDEO 67 de tineri au luat cu asalt o MANASTIRE! Petrecere MONSTRU cu "CALUGARITE". Ce s-a intamplat cand a venit politia

In plina pandemie, autoritatile spaniole din Tara Bascilor s-au confruntat cu mica "revolutie" a unor petrecareti.

Pentru a protesta fata de restrictii si pentru a cere libertate de exprimare, 67 de tineri din Bilbao au ales o metoda ilegala de a-si expune punctele de vedere. Astfel, acestia au pus la cale o petrecere monstruoasa, iar locul ales a fost manastire dintr-un orasel al provinciei Vizcaya. Imaginile au aparut pe internet, puatndu-se vedea cum femeile participante au ales sa se imbrace in costume de calugarite, cu semnul crucii atarnat la gat.

Party-ul imbibat bine in bauturi alcoolice a fost intrerupt doar dupa sosirea fortelor de ordine, sesizate de vecini. A fost momentul in care toti cei dinauntru s-au dezlantuit la adresa politistilor, strigand "Libertate, libertate!" Explicatiile amanuntite au fost date de cei implicati a doua zi, in arest, tinerii fiind acuzati de incalcarea tuturor normelor elementare de protectie care exista in aceasta perioada de criza sanitara.

Tweet petrecere manastire Citeste si: