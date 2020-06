23 de iubite in 26 de ani: Leonardo Di Caprio si-a facut LOT de Mondiale! Ce "numar pe tricou" are romanca Madalina Ghenea

Cunoscut ca un mare cuceritor, actorul american a ajuns la un numar impresionant de partenere cu care s-a iubit de-a lungul timpului.

Tabloidul britanic The Sun a facut astazi o trecere in revista a vietii amoroase a lui Leonardo Di Caprio, unul dintre cei mai ravniti actori de la Hollywood. Astfel, tinant cont de trecutul involburat, jurnalistii englezi se intreaba cat va mai dura actuala relatie cu modelul Camila Morrone, cei doi fiind combinati din 2017.

Acum in varsta de 45 de ani, Di Caprio a avut primele legaturi sentimentale serioase in adolescenta, incepand din 1994, an in care e consemnata prima femeie din viata sa, Bridget Hall. Ei bine, de-atunci au mai urmat alte 22 de aventuri erotice ale lui Leonardo, cifra totala de 23 amintind de numarul maxim de fotbalisti cu care o nationala poate participa la un campionat mondial.

Printre norocoasele care au intrat in gratiile lui Leonardo Di Caprio se numara si Madalina Ghenea, a 14-a in ordine cronologica, romanca in varsta de 31 de ani fiind vazuta in anturajul lui Di Caprio timp de cateva luni, in 2011-2012. Privind intreaga lista de iubite ale lui Di Caprio, Madalina noastra se poate considera cu adevarat privilegiata. Naomi Campbell, Helena Christensen, Eva Herzigova, Gisele Bundchen, Bar Refaeli si Rihanna sunt cele mai cunoscute nume din "lotul" de 23 de femei cu care se lauda Leonardo Di Caprio.