(P) Sportivii noștri încheie concursurile din weekend pe LOCUL I

Finala s-a desfășurat sâmbătă, în localitatea Comănești, județul Bacău. Au concurat clasele: MOTO-A, B, C, FETE și VETERANI; QUAD-A și C; ATV-A, C și Veterani. Bart Striosteanu termina pe LOCUL I la endurocross veteran, iar Cosmin Bistrian câștigă LOCUL I la ATV A, pentru al doilea an consecutiv.

GasGas și Bart Stroisteanu - Campionii României la EnduroCross, clasa VETERAN!

Cu 6 victorii din 7, Bart, pilotul Master Bike Cluj, și GASGAS EC300, iși adjudecă astfel titlul de Campion Național la EnduroCross, clasa VETERAN. Ultima etapă, desfășurată la Bacău, i-a adus încă 30 puncte. Așadar, cu 180 de puncte, se clasează în fața următorului pilot, Roth Constantin.

Bucuros că și-a atins obiectivul în acest sezon, Bart Stroișteanu spune: “A fost o zi din aia, perfectă, când toate au mers perfect! Nu am făcut greșeli, mi-am păstrat ritmul întreaga cursă și parcă nici nu am obosit! Motocicleta, din nou, s-a comportat impecabil, pot spune că GASGAS-ul chiar este o motocicletă completă care, cu mici modificări, o poți adapta pentru orice fel de cursă!”

Cosmin Bistrian, dublu campion național la ATV A La clasa ATV A, Cosmin Bistrian, ATH Racing, devine dublu campion național, câștigând două ediții la rând, 2020 și 2021.”Deși am plecat primul la start, traseul a fost foarte prost marcat, iar concurenții veneau din toate părțile, inclusiv pe contrasens! Am decis să fac o singură tură ca să-mi iau cele 2 puncte necesare pentru a câștiga titlul și apoi să abandonez, pentru a nu mă pune în pericol! Mulțumesc sponsorilor pentru toată încrederea acordată, fără ei sunt sigur că era foarte greu să ating această performanță!” George Căbăl și Husqvarna, pe podium la Sf. Gheorghe Weekend plin de evenimente competiționale. La Sfântu Gheorghe s-a desfășurat penultima etapă din Campionatul Național de Motocros al României. Concursul a avut loc pe 2 și 3 octombrie, pe circuitul de motocros din Covasna. George Căbăl, campion național la motocros termină cursa tot pe primul loc. Au concurat clasele: 50cc Jun II + Jun III; 65cc; 85cc; MX2; MX2Jun; MX1; Amatori; Veterani 1 și 2 și Fete. Dacă sâmăta a fost ziua dedicată înregistrărilor, verificărilor tehnice, antrenamentele libere și oficiale, ziua de duminică a debutat cu încălzire tututror claselor și apoi defășurarea primei manșe a clasei Amatori. Cele mai spectaculoase manșe, cele ale claselor MX 1, MX 2 și MX 2 Jr. au avut loc spre după-amiază.

George Căbăl, campion național la motocross, a obținut cel mai bun timp în antrenamentele oficiale, iar duminica am plecat de la start al doilea.”În primul tur am reușit să preiau conducerea, iar după cele 25 minute + 2 ture am terminat primul. În manșa a doua am plecat foarte bine din start, dar a apărut pe interiorul virajului un concurent care m-a închis și am pierdut 2 locuri. Încă din primul tur am reușit să avansez pe locul 2. După o luptă frumoasă cu Adrian Raduță am reușit la finalul turului 2 să preiau conducerea și să câștig și manșa a doua de concurs. Mulțumesc sponsorilor și tuturor celor care mă susțin”. Husqvarna FC 450 este asul din maneca: ”Sunt foarte multumit de motocicleta. Chiar daca sportivii in general fug de 450 pentru ca este foarte puternica, transmiterea puterii la Husqvarna FC450 este uniforma. De fiecare data sunt printre primii la start datorita blocatorului pentru start care are 2 setari”, completeaza George.

Mihai Anițan, Locul I la Mărișel Chainless Run

Pe 2 Octombrie 2021 a avut loc prima ediție ”Chainless Run”. Mărișel Chainless Run este o competiție de downhill, cu un traseu orientat către stilul bikepark. Practic, un pumptrack de 2.6 km, complet gravitațional, cu rollere și viraje susținute de contrapante. Partea inedită a etapei a fost - racing contracronometru, ca și la orice DH, dar… FĂRĂ LANȚ. Cum s-a putut acest lucru? Prin frânare cât mai eficientă, folosirea elementelor de pe traseu pentru accelerare, dar și prin creativitatea riderului. Categorii: Juniori (14-18 ani); Seniori (19-29 ani); Fete (14+ ani) si Masters ( 30+ ani) TRASEUL? Flow; lungime: 2.6 km; înclinație: 4%-18%; grad de dificultate: mediu-avansat; diferență de nivel: 320 m ATH Moto nu a lipsit nici de aici, Mihai Anițan fiind vârful nostru de lance la acest concurs. Ce spune el și cum i s-a părut această primă ediție: ”Faptul că a trebuit să te dai fără lanț, o componentă esențială a bicicletei, a deschis poarta către alte abordări și strategii. Cred că precizia și tehnica au fost elementele cheie pentru căștigarea acestui concurs. Am fost provocat să găsesc soluții noi sau, cum se mai spune, “to think outside the box”, pe un traseu pe care îl cunoșteam deja. Mă bucur că am reușit să câștig un concurs așa special și abia aștept edițiile următoare. Multumesc mult susținătorilor mei care îmi fac orice competiție mai ușoară și mai sigură”. Iată și câștigătorii: Seniori (Elite) Locul I - The Golden Chain - Anitan Mihai Locul II - The Silver Chain - Balint Ervin Locul III - The Bronze Chain - Bonta Remus-Cristian Feminin Locul I - The Golden Chain - Chereches Luana Locul II - The Silver Chain - Gruian Daria Locul III - The Bronze Chain - Bobos Maia Junior Locul I - The Golden Chain - Farkas Akos Locul II - The Silver Chain - Barboni Robert Locul III - The Bronze Chain - Prisecaru Alexandru Masters Locul I - The Golden Chain - Pascu Sergiu Locul II - The Silver Chain - Riscuta Razvan Locul III - The Bronze Chain - Nicolodi Martin Ii felicitam pe sportivii nostri pentru performantele din acest sezon. Pornim cu incredere catre urmatorul.

"Articol sustinut de ATVRom"