Noutăți de la standul CFMOTO în cadrul EICMA 2021

Vizita ATVRom la salonul milanez nu avea cum să ocolească standul CFMOTO! Pasionați de motociclete și fani ai off road-ului, deopotrivă, au multe de văzut aici (Pavilion 13, Stand N52): cele mai noi adiții în lineup-ul de ATV-uri, conceptul SR-C21, 800MT, atractivele modele 300cc destinate piloților A2, îndrăgitele motociclete midsize 650MT, 650GT și 650NK care vin cu update-uri și grafică modernă, rafinatul model 700 CL-X cu variantele Sport și Heritage și multe altele.

Luca Tantari, managerul CFMOTO, a discutat despre modelele expuse la salonul EICMA, precum și despre tehnologii din lumea vehiculelor pe două roți și viitorul mobilității verzi.

Segmentul neo-retro nu vede niciun semn de stagnare, iar cheia succesului este rezultatul combinației perfecte între o motocicletă cu stil clasic și echipamentele avansate, performanța și siguranța. CFMOTO 700 CL-X Heritage se remarcă de la prima vedere prin rezervorul din oțel, șaua din piele și farul rotund, precum și prin jantele din aluminiu, farurile LED și vitezometrul circular LCD. Motocicleta 700 CL-X este alimentată de un motor 693cc, 2 cilindri, capabil să dezvolte până la 70.1 CP și un cuplu incendiar. Dispunde de accelerator Ride by Wire și două hărți de motor diferite, plus priză USB sub șa și sistem cruise control pentru confort sporit la pilotare. Surpriza gamei o constituie prezentarea în cadrul show-ului a versiunii Adventure.

CFMOTO 800MT - bazată pe un motor bicilindric 799cc 4 timpi derivat de la KTM, această motocicletă oferă putere maximă de 95 CP și este disponibilă cu variantele Touring (schemă de culoare Midnight Blue) și Sport (Nebula Black).

În ceea ce privește conceptul SR-C21, acesta se distinge prin designul realizat de studioul CFMOTO R&D Europe Modena 40, iar producătorul a menționat că motocicleta va fi introdusă oficial pe piața din China în 2022.

Un loc aparte îl ocupă lineup-ul de vehicule 4x4 de teren, unde fanii ATV-urilor au ocazia să vadă câteva noi adiții, printre care (mini) ATV-urile pentru copii CForce 110 și CForce EV 110, „jucăriile” ridicându-se la cele mai noi standarde în domeniu, așa cum era de așteptat de la un constructor de talie globală.

Articol sustinut de ATVRom