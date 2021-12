Ultima etapă de Europa League şi Conference League. Cum s-au descurcat favoritele, care sunt surprizele negative (P)

Cum s-au descurcat favoritele

Grupa C din Europa League poate livra una dintre surprizele acestui final de an la nivelul competiţiilor europene. Leicester şi Napoli, două dintre echipele cu cele mai mari şanse de a ridica trofeul la finalul sezonului, nu sunt încă sigure de calificare. Momentan englezii conduc grupa, cu opt puncte, în timp ce Napoli are un punct mai puţin. Echipa care va merge mai departe se va decide chiar în urma meciului direct, însă în calcul trebuie luată şi Spartak Moscova, echipă cu acelaşi număr de puncte ca Napoli.

West Ham, echipa din Europa League cu cea mai mare şansă de a câştiga competiţia, este deja calificată din grupa cu Dinamo Zagreb, Genk şi Rapid Viena. În aceeaşi situaţie este şi Lyon. Francezii, care au cota 15 că vor câştiga Europa League, s-au calificat dintr-o grupă cu Rangers, Sparta Praga şi Brondby.

În Conference League, situaţia este mai dificilă pentru cele două mari favorite. AS Roma are nevoie de o victorie cu ŢSKA Sofia şi ca Zorya Luhansk să o încurce pe Bodo/Glimt, pentru a nu fi nevoită să joace în runda preliminară eliminatorie.

La Tottenham, situaţia este şi mai ingrată. Englezii au ratat calificarea directă în optimile de finală, iar în ultimul meci trebuie să-şi spele ruşinea şi să obţină calificarea în runda preliminară eliminatorie împotriva liderului grupei, Rennes. Echipa franceză este a treia favorită la câştigarea trofeului, crezi că o poate face? Vezi aici cotele antepost pentru Conference League.

Surprizele negative din Europa League şi Conference League

Nu există sezon european fără echipe care să nu aibă rezultate la nivelul aşteptărilor şi care să fie eliminate sau în pericol de a fi eliminate din competiţiile europene. Situaţia incertă din Grupa C din Europa League sau cea din Grupa B, acolo unde una dintre PSV Eindhoven şi Real Sociedad va ajunge să joace în Conference League sunt cele mai bune exemple.

Alte două cluburi importante ale Europei, Marseille şi Celtic vor părăsi Europa League şi vor juca în primăvară în fazele eliminatorii din Conference League.

Tottenham şi Roma sunt cele mai mari surprize negative din Conference League, indiferent dacă se vor califica sau nu în fazele eliminatorii. Însă această nouă competiţie a mai produs câteva alte mici „surprize” de acest gen. PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu şi la care joacă Alexandru Mitriţă şi Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu, se vor lupta în ultima rundă pentru a rămâne în competiţie, chiar dacă vor ajunge în runda preliminară eliminatorie.

Bineînţeles, pe lista dezamăgirilor şi-a făcut loc şi CFR Cluj, care a „îmbrăţişat” ultima poziţie într-o grupă cu AZ Alkmaar, Randers şi Jablonec.