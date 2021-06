Tipsterii au decis: Campioana, surpriza si marea dezamagire la EURO 2020

Vineri seara va incepe cel mai important eveniment fotbalistic din acest an: Campionatul European 2021. La start se vor afla 24 de echipe impartite in 6 grupe iar suspansul va fi garantat atat pentru fanii fotbalului, cat si pentru pariori.

Cei din urma se pot inspira de pe diverse site-uri care propun ponturi EURO 2020. Unul dintre ele este Biletu-Zilei.com, acesta fiind intre cele mai bune 2 site-uri de profil din Romania.

Predictiile tipsterilor Biletu-Zilei.com pentru EURO 2021

I-am provocat pe cei 7 tipsteri care vor propune pronosticuri pentru toate meciurile de la turneul final sa ne raspunda la urmatoarele intrebari:

1. Care va fi finala si cine castiga EURO 2020?

2. Care echipa va fi surpriza turneului?

3. Care echipa va fi dezamagirea turneului?

4. Ce jucator va fi golgheterul competitiei?

5. Ce jucator va da cele mai multe assist-uri din turneu?

Raspunsurile lor pot fi citite in continuare:

1. Cristina CC

1. Finala Italia - Franta, castiga Italia

2. Danemarca

3. Germania

4. Mbappe

5. Depay

2. Bmg

1. Franta - Germania, castiga Franta

2. Rusia

3. Spania

4. Mbappe

5. Kroos

3. Radu Oprea

1. Franta - Anglia, castiga Franta

2. Danemarca

3. Germania

4. Benzema

5. Griezmann

4. ChirilaDavid25

1. Belgia - Franta, castiga Franta

2. Ucraina

3. Germania

4. Benzema

5. De Bruyne

5. Johnny

1. Franta - Anglia, castiga Anglia

2. Turcia

3. Germania

4. Kane

5. De Bruyne

6. Red

1. Franta - Anglia, castiga Franta

2. Turcia

3. Spania

4. Kane

5. Benzema

7. Zamfi

1. Italia - Franta, castiga Franta

2. Turcia

3. Portugalia

3. Benzema

4. Mbappe

Observam ca dintre cei 7 tipsteri, 5 cred ca Franta va castiga trofeul, 3 cred ca Turcia va fi revelatia turneului, 4 se asteapta ca Germania sa dezamageasca la EURO 2020, 3 il dau golgheter pe Karim Benzema si 2 il vad pe Kevin De Bruyne drept jucatorul care va oferi cele mai multe pase decisive.

Pe Biletu-Zilei.com, EURO 2020 v-a beneficia de un tratament special. Vor fi analizate toate cele 51 de partide de la turneul final si vor fi prezentate cele mai utile informatii care sa-i ajute pe pariori sa aleaga cele mai bune ponturi la pariuri.

Pe langa avancronica partidelor vor fi propuse si cate 7 pronosticuri pentru fiecare meci, oferite de cei 6 tipsteri specializati pe ponturi fotbal, alaturi de Cristina, cea care propune pe site si pe canalul de Youtube Biletu-Zilei.com biletul zilei cu cota 2.

Astfel cei care intra pe Biletu-Zilei.com vor putea inspira de la cei mai in forma tipsteri. Acest lucru este posibil deoarece pentru fiecare tipster este afisata statistica lunii in curs, statistica ultimelor luni, dar si forma recenta (cum au fost ultimele 10 pronosticuri propuse).

In plus, vizitatorii site-ului vor vedea in fiecare articol cele mai tari bonusuri pe care le pot obtine la casele de pariuri online daca aleg sa parieze pe meciul respectiv. Cu siguranta vor fi oferte foarte bune din partea agentiilor, cele care se pregatesc sa dea tot ce au mai bun pe durata Campionatului European de fotbal.

Nr. licență: Decizia ONJN nr. 907/19.05.2016