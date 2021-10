Profi te face Partener și-ți dă un magazin la cheie! (P)

Cu siguranță, nu există rețete standard, dar Proiectul Partener Profi oferă oportunitatea persoanelor cu spirit antreprenorial să dezvolte o afacere de succes, cu riscuri minime și cu impact pozitiv asupra comunității din care fac parte.

Retailerul Profi Rom Food, cel mai mare lanț de magazine de proximitate și tip supermaket, a lansat, acum 6 ani, un model de business prin care pune la dispoziție magazine la cheie, pentru a fi administrate de către parteneri.

Astfel, managementul magazinelor este externalizat, oferind persoanelor cu spirit antreprenorial șansa de a ajunge cu un minim de investiție să se așeze în fruntea propriei lor afaceri, în condițiile Profi.

Ce beneficii ai dacă ești Partener Profi



Viitorii Parteneri au șansa de a opera sub un brand puternic și pot oferi la rândul lor servicii de calitate clienților.

Toate investițiile sunt deja realizate la momentul preluării afacerii: spațiul este amenajat, magazinul deține mobilierul și echipamentele necesare, iar toate procedurile și procesele de lucru sunt deja implementate. Practic, nu există cheltuieli legate de închirierea sau amenajarea spațiului.

De asemenea, atât ei, cât și personalul de vânzări, beneficiază de perioade de training. Partenerul beneficiază de strategia de marketing a companiei, fără a plăti taxe suplimentare și fără să își facă probleme legate de fluxul de numerar pentru aprovizionarea cu marfă.

Pentru suport și pentru operarea optimă a magazinului, Partenerii Profi au acces permanent la rapoartele, aplicațiile și sistemele de gestiune puse la dispoziție de companie.

“Profi mi-a oferit șansa să îmi depășesc limitele și să devin antreprenor. Cu mult entuziasm, dar și pasiune pentru comerț, am acceptat provocarea de a prelua în parteneriat unul dintre magazinele Profi. Am fost surprins când am aflat cât este de simplu să pornești o afacere bazată pe un plan de succes la nivel național. Cu o investiție minimă, fără cheltuieli de închiriere, mi-am construit propria echipă și sunt implicat în mod direct în managementul și administrarea magazinului Profi. Sunt în permanentă legătură cu departamentele Profi care îmi oferă tot suportul de care am nevoie.”, povestește Daniel Hojda, Partener Profi.

Pentru managementul și administrarea magazinului, partenerii primesc un buget garantat lunar (buget angajați), comision lunar din vânzări și un bonus anual. Un Partener care are un magazin bine gestionat are posibilitatea de a-și dezvolta afacerea prin preluarea mai multor magazine, generând Partenerului Profi venituri suplimentare.

„Am profitat de șansa pe care Profi mi-a oferit-o pentru a-mi construi o echipă responsabilă, cu care împărtășesc aceleași valori și cu ajutorul căreia, în prezent, gestionez 4 magazine Profi.

Ne-am dorit să venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri și să le oferim servicii de calitate pentru care să revină de fiecare dată la noi, iar noi să punem bazele unei afaceri sudate, care să evolueze constant și să aducă beneficii tuturor celor implicați.

Am avut ca obiectiv principal motivarea echipei și am fost implicat în fiecare activitate a magazinelor pentru a construi o afacere de succes, cu posibilitate permanentă de creștere. Sunt fericit că mai presus de business, am construit o echipă care este ca și o familie.”, spune Andrei Albu, Partener Profi

Ce responsabilități ai dacă ești Partener Profi?



Un Partener Profi are experiența necesară în comerț și își dorește să conducă propria afacere, are capacitatea de a coordona o echipă, este organizat și orientat către îndeplinirea obiectivelor.

De asemenea, este necesară înființarea propriei firme, iar viitorul Partener își poate angaja și construi echipa pe care și-o dorește. La preluarea magazinului operațional se depune o garanție financiară de cel mult 10.000 de euro, care poate fi recuperată la finalul colaborării.

„Cred cu tărie că visul oricărui român plecat să lucreze în afara țării este să revină pe pământ românesc și să fie alături de familie, oferindu-le șansa unei vieți mai bune.

Una dintre cele mai dificile decizii pe care le-am luat, a fost să-mi părăsesc țara, să las în urmă zona de confort și să lucrez pe un vas de croazieră.

Totuși, experiența trăită m-a pregătit pentru oportunitatea pe care Profi mi-a oferit-o, aceea de a fi antreprenor și de a ajunge să am 3 magazine în portofoliu.

Am înfruntat provocările apărute, mi-am păstrat curajul și atitudinea pozitivă, iar prin interacțiunea cu moduri de gândire diferite am căpătat abilități de comunicare și relaționare, pe care le-am aplicat în gestionarea magazinelor. Evoluția mea a depins de schimbul reciproc de încredere dintre mine și cei din echipa mea. Șansa de a fi Partener Profi a contribuit la dezvoltarea mea profesională, dar și personală, pentru că cel mai important câștig este acela de a fi acasă, lângă cei dragi, având o afacere care îmi îmbunătățește viața, atât mie, cât și comunității din care fac parte.”, ne spune Dana Alina Mitran, Partener Profi.

În prezent, 550 de magazine Profi folosesc acest tip de parteneriat, iar până la finalul anului, Profi și-a propus să identifice Parteneri pentru încă aproximativ 100 de magazine din zone urbane și rurale, contribuind astfel la poveștile de succes ale antreprenorilor români.

Profi este rețeaua de retail modern cu cea mai mare acoperire geografică și cel mai mare angajator privat din țară. Dacă vrei sa afli mai multe informații despre parteneriatul PROFI, trimite CV-ul tău pe adresa: vreaumagazin@profi.ro.