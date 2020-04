(P) Vrei sa faci cadou o pereche de pantofi? Iata cum sa gasesti produsul potrivit

Din lista de cadouri pe care le poti face unui barbat nu lipseste incaltamintea de calitate, care il va face sa zambeasca.

Din lista de cadouri pe care le poti face unui barbat nu lipseste incaltamintea de calitate, care il va face sa zambeasca. Cu toate acestea, poti avea dificultati in a gasi perechea potrivita. Pentru a evita cadourile nereusite, concentreaza-te pe achizitionarea unei perechi de pantofi pentru tatal, sotul sau iubitul tau, urmarind sfaturile de mai jos!

Cumpara incaltaminte de calitate

Atunci cand vrei sa faci cadou o perechi de pantofi, trebuie sa alegi inspirat si sa optezi pentru incaltaminte durabila si calitativa. Pe epantofi.ro, gasesti sute de perechi de pantofi, din care poti alege cadoul ideal pentru un barbat, ca baza pentru tinutele pe care le poarta in fiecare zi. Chiar daca poti fi tentata sa cumperi mai degraba incaltaminte accesibila ca pret, nu uita sa tii cont de calitatea produsului.

Incaltamintea de calitate va rezista mai mult si isi va pastra aspectul initial, ceea ce inseamna ca vei face un cadou inspirat si o investitie buna.

Alege pantofii in functie de ocazie

Cand faci cadou o pereche de pantofi, opteaza pentru incaltaminte potrivita, in functie de ocaziile la care va fi purtata. Daca persoana pentru care cumperi prefera tinutele casual, va fi incantat de o pereche noua de adidasi sau de o pereche de ghete si mai putin atras de pantofii eleganti de piele pe care ii va alege rar sau chiar deloc.

Pantofii sport sunt ideali pentru un barbat activ, care ii va folosi pentru activitatile fizice, in timp ce o pereche de pantofi eleganti, din piele, se vor potrivi de minune celui care se imbraca elegant zilnic. O pereche de pantofi barbatesti din piele naturala va trece cu siguranta testul timpului, spre deosebire de alte modele, din materiale de calitate indoielnica. Incaltamintea trebuie aleasa in functie de scopul pentru care a fost creata si de locul in care va fi purtata.

Opteaza pentru incaltaminte confortabila si ai grija la marime!

Oricat de frumoasa ti s-ar parea o pereche de pantofi, nu cumpara modele rigide, deoarece, in momentul purtarii, poate sa apara un adevarat disconfort. Totodata, alege marimea potrivita, indiferent de pantofii pe care ii alegi pentru un barbat.

Daca marimea este aleasa corect, chiar daca exista un disconfort initial la purtare, pantofii pot deveni mai flexibili si se pot adapta perfect picioarelor. Indiferent daca achizitionezi pantofii online sau din magazinele fizice, asigura-te ca ii poti returna, in cazul in care nu sunt buni si ai nevoie de o marime mai mica sau mai mare.

Adauga si produse de ingrijire a incaltamintei

Alaturi de pantofi, poti face cadou unui barbat si cateva produse de ingrijire corespunzatoare a incaltamintei. Poti alege creme si polish-uri, indicate in special pentru pantofii din piele naturala, un cadou care nu va trece neobservat.

Totodata, pentru a prelungi durata de viata a pantofilor pe care ii faci cadou, este recomandat sa nu fie purtati mai mult de doua zile consecutive. In acest fel, pantofii isi vor pastra aspectul cat mai mult timp si pielea va fi mai protejata. Cu ajutorul cremei, pantofii din piele se vor usca mai bine si pielea va fi protejata, prevenind formarea cutelor inestetice cauzate de purtarea intensa.

Tine cont de aceste sfaturi atunci cand urmeaza sa faci cadou o pereche de pantofi pentru un barbat, care sa se potriveasca pentru cat mai multe situatii si sa respectele standardele calitatii si ale durabilitatii.

Inspira-te si din top 5 idei de cadouri pentru el, astfel incat sa faci alegerea perfecta pentru aniversari, onomastica sau sarbatori!