(P) Tu ce fel de parior ești?

România a ajuns să aibă, în ultimii ani, agenții de pariuri la orice colț de stradă.

Acest lucru a impulsionat economia, însă, pentru ca agențiile să aibă succes, oamenii trebuie să meargă acolo și să parieze. În România, pariurile sportive online sau la agenție au devenit mai populare decât jocul la Loto și, de când suntem mult mai conectați la online, să faci pariuri sportive a devenit o practică extrem de întălnită. Unii merg cu ultimul leu să își satisfacă dependența de pariuri, alții pariază o dată la câteva luni, dar cu toții susțin această industrie.

Am devenit tare curioși despre ce tipuri de pariori există, așa că ne-am gândit să îți prezentăm și ție acest subiect, urmând ca la finalul articolului să ne răspunzi la întrebarea: “Tu ce fel de parior ești?”

• Pariorul impulsiv este persoana care ia decizii bazate pe starea sa emoțională fără să țină cont de alte aspecte. Pentru el nu contează dacă există șanse de căștig sau nu, ci se aruncă cu repeziciune la pariuri sportive online doar pentru că pe el îl caracterizează deciziile rapide. În plus, în sinea lui își spune că nu poate rata șansa de a caștiga bonus la pariuri și trebuie să folosească orice șansă pe care o are pariind.

• Pariorul bufon este un parior mai special. El pariază pentru promoții, pariuri bonus, meciuri atipice, doar ca să își testeze instinctul și să se distreze puțin altfel. El acceptă pariuri de orice fel, dacă sunt speciale și este atras de toate lucrurile neconvenționale, așa că nu este un tip apreciat sau înțeles de multe persoane.

• Pariorul moderat este persoana care pariază des, dar își calculează mereu banii astfel încât să nu sufere până la următorul salariu. Este genul care nu are căștiguri prea mari, dar nici nu pierde foarte mult, pentru că este cumpătat atât în numărul de pariuri, cât și în ce pariuri se aventurează. Lui îi place stabilitatea și nu prea încearcă lucruri noi sau pariuri complexe, chiar dacă îi promit căștiguri pe măsură.

• Pariorul pierdut este cel care pune pariuri online fără să înțeleagă ce face. Îl poți observa uitându-se pierdut la toate cotele fără să își dea seama ce reprezintă și ce anume are de făcut. Dacă merge la o casă de pariuri, probabil ca pe el îl vei vedea punând același pariu ca alte persoane, pentru că el nu are destule informații încât să poată lua decizii raționale la acel moment. În plus, el este genul care pariază des și face asta ca să se simtă acceptat ca parte din comunitate. Știe că dacă va avea căștiguri, va trebui să mai facă pariuri cu amăgirea ca își va dubla căștigul.

• Pariorul analitic nu se întălnește prea des și este reprezentat de persoana care mereu analizează statistici, noutăți, probabilități și încearcă să calculeze probabilitatea de a caștiga la viitoare pariuri online. Deși este bine să faci analize dacă vrei să ajungi un parior de succes cu propria strategie de pariuri, unele persoane cad fix în capcana aceasta de a face prea multe analize și de a paria foarte puțin. Trebuie să găsești acel echilibru între pariurile pe care le faci pentru căștig și cele pe care le faci pentru pura distracție.

• Pariorul ocazional este cel care pariază strict pentru distracție și nu îi pasă de numere. Își asumă deciziile, nu îi prea pasă dacă pierde sau căștigă, deoarece el pune pariuri atunci cănd își amintește sau este cu prietenii, doar pentru un plus de adrenalină și pentru a ieși din rutină. El este tipul care este surprins și bucuros dacă căștigă, dar nu își arată frustrarea dacă pierde. Cunoaște diverse strategii de căștig la pariuri, dar nu e genul căruia să îi pese despre ele, pentru că pentru el e foarte importantă gestionarea banilor și nu acceptă să cheltuiască mult sau des la pariuri.

• Pariorul de succes este persoana care cunoaște toate strategiile ce îi pot aduce șanse mari de căștig, a învățat de la oameni care deja căștigă de ani de zile în pariuri sportive online sau offline și este sigur pe deciziile lui. El privește pariurile ca pe o sursă de venit și, în același timp, o sursă sigură de distracție.

Revizuiește aceste tipologii de pariori pe care noi i-am descoperit de-a lungul timpului și gândește-te cum poți ajunge și tu la stadiul de parior de succes (dacă nu ești deja acolo). Nu uita ca Baumbet îți oferă pariuri bonus și multe alte promoții de care merită să profiți chiar acum, pentru că sunt șanse reale de căștig și de distracție alături de prieteni.