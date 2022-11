(P) Top 5 fotbaliști de urmărit la Campionatul Mondial 2022

Phil Foden – Anglia, 22 ani

Fotbalistul lui Manchester City este unul dintre cei mai talentați tineri jucători din lume, iar acest lucru se vede meci de meci pe Etihad, arena Cetățenilor. La 22 de ani, Foden începe deja să capete și semne ale maturității sportive în jocul său, pe lângă entuziasmul dat de vârstă și talent.

Anglia este una dintre favorite la câștigarea Campionatului Mondial, iar acest lucru se datorează unor super-talente din naționala britanică. Gareth Southgate, selecționerul Angliei, îi are la dispoziție pe Declan Rice, Mason Mount, Jude Bellingham, Harry Kane sau Bukayo Saka, fotbaliști care etapă de etapă ridică nivelul în Premier League. Phil Foden este, totuși, un jucător aparte, un fotbalist cu ceva mai mult decât un talent nativ.

Atacantul lui Guardiola este un jucător decisiv, un jucător cu caracter, un fotbalist pregătit să facă diferența și în condiții de joc dificile. În ciuda tinereții sale, Foden poate fi fotbalistul care trage naționala Angliei cât mai aproape de Cupa Mondială. Foarte multe ponturi pariuri cupa mondiala mizează pe talentul lui Foden!

Phil Foden: Talent și Curaj

Rafael Leao – Portugalia, 23 ani

Portughezul lui AC Milan se află la un nivel de joc formidabil. Leao a jucat un rol important în titlul câștigat de AC Milan în ediția trecută de Serie A. S-a zvonit că Real Madrid ar fi încercat să stabilească detaliile transferului lui Leao pe Bernabeu (după ce mutarea lui Mbappe a picat), însă AC Milan pare hotărâtă să țină strâns de Rafa Leao.

Milanezul lusitan poate juca un rol important la naționala Portugaliei, națională care are și ea șansele sale la Cupa Mondială. Deși nu se află printre principalele favorite, Portugalia are în Qatar un lot foarte puternic și complet.

Rafael Leao este un fotbalist spectaculos și eficient, un fotbalist premium. La fel ca și în cazul lui Foden, vorbim despre un jucător cu tupeu. Leao este un atlet impecabil: forță, viteză, dar și o agilitate impresionantă, în ciuda staturii impunătoare. Portughezul se descurcă foarte bine și la finalizare. Leao este un jucător care își poate domina cu ușurință adversarul direct, indiferent de mijloacele alese. Driblingul și forța fizică îl ajută pe Leao să scape de opoziție chiar și atunci când limitele impuse de regulament sunt depășite. Uneori, fotbalistul lui Milan nu poate fi oprit nici prin fault.

Rămâne de văzut dacă Rafa Leao va reuși s-o ducă pe Portugalia în fazele superioare ale competiției. Leao îi poate obține penalty-uri lui Cristiano Ronaldo fără probleme și, cel mai important, Leao încă poate fi decisiv în fazele de joc.

Rafael Leao: Atletul Fotbalist

Vinicius Junior – Brazilia, 22 ani

Vinicius Junior este pregătit să-și facă debutul la un Campionat Mondial în mare stil. Brazilianul a avut sezonul vieții în stagiunea trecută, iar acum este pregătit de cea mai mare provocare a carierei: titlul cu Selecao.

Atacantul lui Real Madrid a reușit să-și transforme complet jocul în mandatul lui Ancelotti. Antrenorul italian pare că a adus în jocul lui Vinicius un plus de liniște, maturitate și eficiență. Practic, brazilianul și-a ridicat nivelul de joc printr-o oarecare moderație, un plus de calm atât în construcția fazelor, cât și la finalizare (deși fotbalul jucat de el rămâne în continuare provocator, pe alocuri instigator).

Brazilianul va forma – alături de Neymar, Rodrygo și Richarlison – unul dintre cele mai incendiare atacuri de la Mondial. După câțiva ani mai complicați pentru Joga Bonito do Brasil, e momentul să vedem în acțiune o super generație. Lor li se adaugă Raphinha, Lucas Paqueta, Antony sau Bruno Guimaraes.

Vinicius este jucătorul de flanc pe care nimeni nu și-l dorește ca adversar. Viteza sa fenomenală și tupeul cu care atacantul lui Real Madrid încearcă să treacă de oricine îi stă în cale fac din el un fotbalist super spectaculos și foarte eficient (de o bună bucată de timp, deja). Brazilia este favorita numărul 1 la Cupa Mondială. Reușește Vinicius să fie decisiv și pentru Brazilia?

Vinicius Junior: Viteză și Spectacol

Aleksandar Mitrovic – Serbia, 28 ani

Mitrovic este un nume mai puțin cunoscut pentru publicul larg. Totuși, dacă Microbii fenomenului ți-au dat târcoale, este greu de crezut că nu-l cunoști pe atacantul sârb.

Mitrovic este atacantul lui Fulham și în acest sezon, fiind unul dintre oamenii cu un rol crucial în promovarea formației londoneze în Premier League. Sârbul a reușit să dea peste cap tabelele în Championship, însă principalul său argument este că forma continuă și în PL.

Sezonul trecut, Mitrovic a marcat 43 de goluri în 44 de meciuri jucate în liga a doua din Anglia, iar în acest sezon a ajuns deja la 9 reușite în doar 12 meciuri jucate (performanță cu care îi depășește lejer pe Darwin Nunez, Gabi Jesus, Salah, Foden sau Firmino).

Mitrovic este, la fel ca Vinicius (doar că din alte considerente), un adversar foarte dificil. Sârbul are un fizic foarte bun pentru un atacant de careu. În plus, Mitrovic este genul de jucător care provoacă prin gesturile sale, un jucător agresiv, gata să-i tulbure pe fundașii adverși. De cele mai multe ori, Mitrovic reușește să adune roadele acestui joc psihologic. În Qatar, Mitrovic are alături o echipă destul de puternică, echipă pe alocuri World-Class. Dacă totul merge cum trebuie pentru sârbi, nu ar fi exclus ca ei să fie surpriza plăcută de la Mondial.

Este de urmărit dacă atacantul sârb va reuși să-și ajute naționala să treacă de faza grupelor. Mitrovic, Milinkovic-Savic și Kostic au de jucat într-o grupă din care mai fac parte Brazilia, Elveția și Camerun.

Aleksandr Mitrovic: Goluri și Forță

Federico Valverde – 24 ani, Uruguay

Fede Valverde este unul dintre fotbaliștii momentului în Europa. Mijlocașul lui Real Madrid a avut un rol extrem de important în ediția trecută de Champions League, fiind asul din mâneca lui Ancelotti.

Acum, este momentul ca Valverde să-și ajute echipa națională la cel mai înalt nivel: Campionatul Mondial de Fotbal.

Uruguay este și în această ediție una dintre echipele capabile de orice. Lotul Celeștilor arată foarte bine, iar mixul dintre veterani ca Diego Godin, Muslera, Luis Suares și Edinson Cavani + fotbaliști ca Valverde, Araujo, Bentancur și Darwin Nunez oferă foarte mult echilibru din toate punctele de vedere.

Valverde pare să fie următorul lider al Uruguayului. Mijlocașul Blanco are toate calitățile necesare unui fotbalist de cea mai bună calitate (atât sportiv cât și în plan mental). Ghidat de sfaturile lui Forlan din vremea în care cei doi erau colegi la Penarol, Valverde dă semne că a înțeles încă de tânăr fotbalul mare și maniera în care acest trebuie jucat. Determinarea sa pe teren, precizia și felul în care temporizează jocul, calitățile fizice + apetitul pentru gol fac din Valverde pototipul mijlocașului complet, gata să-și ajute echipa indiferent de nevoile acesteia.

Ne așteptăm ca acest lucru să se vadă și la Mondial, iar Uruguay va avea nevoie din plin de un fotbalist precum Valverde. Portugalia, Ghana și Coreea de Sud vor fi adversarele din grupă.

Federico Valverde: Spirit și Ambiție

Concluzii

Credem că vom avea o ediție de Mondial foarte tare, ce de fiecare dată. Este primul CM la care fotbaliștii se prezintă în vârf de formă sportivă, aproape de mijlocul sezonului. Șanse mari ca intensitatea și desfășurarea jocurilor să aibă chiar un plus de calitate din acest motiv.

Foden, Valverde, Vinicius, Mitrovic și Rafa Leao, gata de spectacol!

Vizionare plăcută!