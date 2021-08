(P) Tinuta office pentru barbati: 3 aspecte de stiut

Sunt numeroase stiluri vestimentare pe care barbatii le pot aborda iar unul dintre cele mai populare este cel office.

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/men-having-meeting-5684438/

De regula, acesta se poarta in special la job, pentru un look elegant si profesionist dar si la evenimente speciale.

Esti curios sa afli cum se compune o tinuta office pentru barbati si care sunt detaliile de care merita sa tii cont? Daca da, iata ce ar trebui sa faci si ce articole vestimentare merita sa ai in garderoba, pentru un look office impecabil!

Piesele vestimentare corecte

Pentru a crea un outfit office fara greseala ai nevoie de haine potrivite, care sa-ti vina impecabil! Spre deosebire de stilul casual, relaxat, cel office nu presupune purtarea tricourilor largi, a jeansilor cu imprimeu sau a articolelor extravagante si prea colorate. Dintre piesele esentiale pentru stilul office, enumeram:

- Costumul clasic. Ai un job care impune purtarea costumelor? Atunci merita sa investesti in cateva modele care vor fi mereu in tendinte. Pune accentul pe clasicele costume negre, insa, nu te feri nici de modelele bleumarin sau gri inchis, care arata excelent la locul de munca. La fel de elegante sunt si costumele masculine cu model in carouri, care ofera un plus de personalitate.

- Pe langa costumele masculine croite impecabil, stilul office presupune si purtarea camasilor. Pentru un stil clasic, se recomanda purtarea camasilor albe, negre sau bleu, datorita elegantei pe care o ofera, dar si pentru ca se potrivesc la mai multe tinute. Mergi la un eveniment si iti doresti un stil mai nonconformist? Mizeaza pe camasile crem, portocaliu deschis sau chiar roz pal.

- In sezonul rece, poti include in tinutele office si puloverele sau cardiganele, care arata bine purtate peste camasa. Si in acest caz, poti achizitiona modele in culori inchise, care sa se asorteze usor cu pantalonii si pantofii.

- Pentru un stil office impecabil, nu ezita sa cumperi si un palton, articol must-have pentru sezonul rece. Paltonul completeaza de minune orice tinuta office si iti ofera stil si eleganta in orice moment al zilei.

Accesoriile ideale pentru tinuta office

La fel de important pentru o tinuta office este si modul in care o accesorizezi. Daca facem referire la incaltari, te poti baza pe pantofii clasici din piele, care se potrivesc la fix cu orice costum masculin. Opteaza si pentru pantofii stil loafer, pe care sa-i integrezi in tinuta formata din costum clasic sau in carouri. Este important ca pantofii sa fie simpli, ca sa nu incarce tinuta. Exista si alte accesorii care complimenteaza orice tinuta office pentru barbati, precum ochelarii de soare, esarfa, servieta din piele sau ceasul de mana.

Poarta tinutele office la evenimente potrivite

Din fericire, tinuta office poate fi purtata nu doar la job, ci si la evenimente speciale, care impun un cod vestimentar mai elegant. Tinuta office este nelipsita si de la intalnirile de afaceri, fiindca inspira seriozitate, calitate esentiala pentru un posibil partener de afaceri.

Ai fost invitat la o petrecere de tip cocktail? Alege o tinuta office impecabila, care sa te scoata din anonimat. In plus, daca ai primit invitatie la un eveniment unde codul vestimentar este Black Tie, tinuta office se potriveste de minune. Astfel, poti sa imbraci pantalonii, camasa si sacoul care sa-ti vina perfect.

Desi, stilul office pentru barbati contine articole vestimentare elegante, acestea pot fi purtate in diferite tinute, la job, la o intalnire de afaceri sau chiar la petreceri. Pune accent pe costume, camasi, pantofi pentru barbati si accesorii, care sa-ti transforme lookul de zi cu zi.

