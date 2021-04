(P) Rotunjirea veniturilor. Top 3 Metode (Inclusiv Pariuri)

Daca ai deja un job full-time si ai dori totusi sa iti rotunjesti veniturile, exista cateva variante pe care le poti incerca, dar trebuie sa si depui putin efort.

Cu totii trecem prin momente cand avem nevoie urgenta de o anumita suma de bani sau am cheltuit mai mult decat ne-am propus in ultimele luni si am dori sa revenim la zi cu bugetul. Pentru astfel de situatii poti apela la cateva optiuni precum freelancing, taximetrie sau chiar si pariuri.

Cu putina ambitie si disciplina poti folosi week-end-urile sau serile dupa terminarea serviciului pentru a castiga un ban in plus si a te deconecta de la job. Mai jos iti prezint topul celor trei metode utilizate pentru rotunjirea veniturilor. Pentru aceste metode trebuie sa tii cont de metoda de plata, timpul pe care trebuie sa il aloci si cat de priceput esti in domeniu.

1. Pariuri sportive

Daca te pasioneaza evenimentele sportive si le urmaresti cu placere inseamna ca ai deja o idee cu privire la cei mai straluciti castigatori si deznodamintele celor mai importante partide viitoare. Plaseaza un cu biletul zilei fotbal pe echipele castigatoare sau pentru echipa care crezi ca va castiga campionatul si pregateste-te sa iti dublezi veniturile.

Pariurile sportive se plaseaza si in functie de diversi algoritmi pe care ii poti analiza pentru a fi sigur ca te indrepti in directia potrivita. Asadar, inainte de a paria, vei putea compara intotdeauna victoriile favoritului tau din ultimele luni si sansele lui de a castiga din nou. De asemenea, in functie de cat de departe esti dispus sa mergi, poti opta si pentru un betting exchange sau un pariu live pe o platforma online.

2. Joburile sezoniere

Daca iti poti lua concediu o perioada mai indelungata sau iti poti folosi orele suplimentare acumulate pe parcursul anului pentru a le compensa cu cateva zile libere in plus, atunci un job sezonier te va ajuta sa castigi destul de bine comparat cu alte joburi part-time.

Cele mai profitabile joburi sezoniere sunt in domeniile de tipul: agricultura, constructii, hotelier, catering, restaurante sau efectiv pentru serviciile de curierat. Gandeste-te cat timp ai avea la dispozitie si daca ti se potrivesc astfel de joburi. Uneori clientii sau cerintele angajatorilor pot diferi de cele cu care esti obisnuit si ramane la latitudinea ta sa te informezi pentru ce accepti sa te compromiti.

3. Ridesharing sau taximetrie

Daca iti place sa conduci, iar masina ta nu e mai veche de 15 ani, poti sa iti faci un cont pe platformele de ridesharing si sa te pregatesti sa intri in lumea taximetriei. Aici poti alege pe cine vrei sa iei cu tine si ce fel de curse accepti.

Poti castiga bani frumosi si chiar si dupa ce achiti benzina, reviziile si taxele aferente tot mai ramai cu ceva pentru pusculita. Poti cunoaste oameni interesanti, iti poti face noi relatii si uiti de stresul de la jobul cotidian. Iti poti alege zilele in care ai timp si dispozitie sa conduci si te poti odihni cand nu esti in cea mai buna forma pentru a lucra. Aceasta varianta este foarte flexibila, dar si castigurile cresc proportional cu timpul si interesul alocat.

