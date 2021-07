(P) Reincepe Liga 1: Cum arata cotele favoritelor la pariuri

Liga 1 se va relua pe 15 iulie, in ceea ce se anunta a fi una dintre cele mai spectaculoase editii din ultimii ani.

Pe langa trioul format din CFR Cluj, FCSB si Universitatea Craiova si alte echipe se pot inscrie in cursa pentru titlu. Gica Hagi a revenit la Farul Constanta si are ambitii mari, Rapid a facut transferuri de top, in timp ce U Craiova 1948 il are pe Adrian Mutu si are planuri importante.

Dupa patru editii la rand castigate de CFR Cluj, multa lume se intreaba daca ardelenii vor reusi sa isi mentina suprematia. Multe echipe au argumente, insa, potrivit cotelor afisate in sectiunea cote pariuri Liga 1 888sport, CFR Cluj este din nou favorita.

CFR Cluj, cu antrenor nou si multe transferuri spre al 5-lea titlu consecutiv

In intreaga istorie, cea mai lunga serie castigatoare a unei echipe in prima liga a Romaniei a fost de sase titluri la rand. Au reusit acest lucru Steaua si Chinezul. CFR Cluj este la patru si este in grafic pentru egalarea acestui record.

In aceasta vara insa, la gruparea din Gruia s-au produs schimbari importante. Marius Sumudica a fost numit antrenor in locul lui Edi Iordanescu, iar pana acum au fost adusi mai multi fotbalisti. Tahiri (Waalwijk), Bouhenna (Sepsi), J. Rodriguez (FC Botosani), Cristiano (Hermannstadt), D. Graovac (Astra), D. Rusu (Soimii Lipova), D. Paraschiv (Viitorul Tg. Jiu) si Meleke (Botosani) au venit la CFR Cluj, cu mentiunea ca Paraschiv a fost imprumutat la FC Voluntari. De asemenea, conducerea l-a convins pe Arlauskis sa-si prelungeasca intelegerea.

La capitolul plecari, Vinicius si Bordeianu sunt numele grele care au parasit-o pe CFR. Iar in perioada urmatoare exista posibilitatea sa plece si Andrei Burca, acesta fiind dorit in zona Golfului.

Dar CFR ramane o echipa redutabila, axata pe performanta, astfel ca nu este surprinzator ca 888sport o vede favorita si-i acorda cota 2.35 sa castige un nou titlu.

FCSB incearca sa puna punct secetei

FCSB traverseaza o adevarata seceta cand vine vorba despre castigarea titlului. Daca intre 2012 si 2015 a dominat categoric competitia interna, lucrurile au stat diferit in ultimii sase ani. FCSB mizeaza pe talent si tinerete in incercarea de a schimba lucrurile.

Si FCSB a schimbat antrenorul in aceasta vara. S-a continuat aceeasi politica de a aduce tehnicieni fara un CV bogat, iar alesul a fost Dinu Todoran, desi au existat si negocieri cu Marius Sumudica. Acesta trebuie sa gestioneze un vestiar greu si sa o faca pe FCSB campioana.

Pana in acest moment la FCSB au fost adusi patru jucatori: fundasii Alexandru Cretu si Stipe Vucur, lateralul Andrei Cordea si atacantul Zdenek Ondrasek.

Echipa a castigat toate cele cinci meciuri amicale disputate in presezon, dar in patru dintre ele a incasat gol. In plus, fundasul central Andrei Miron va fi indisponibil o perioada indelungata.

Florinel Coman va reveni insa in curand pe teren i-ar putea lua locul lui Florin Tanase, care ar putea fi vandut in strainatate. La capitolul plecari, FCSB nu a suferit pierderi importante, despartindu-se doar de jucatori care nu faceau parte din planurile pentru noul sezon, precum Nedelcu, Stan, Buziuc ori Vukusic. Asadar, FCSB porneste cu sansa a doua la castigarea titlului, avand cota 3.50 la 888sport.

Va fi, in sfarsit, sezonul Universitatii Craiova?

In ultimii ani, Universitatea Craiova s-a aflat tot timpul in cursa pentru titlu, dar ceva s-a rupt pe final. Ba chiar acum doua sezoane a pierdut titlul in ultima etapa.

De aceasta data, oltenii mizeaza pe continuitate si au decis sa-l pastreze pe grecul Marinos Ouzounidis in functia de antrenor, iar mutarea pare inspirata dupa succesul din Supercupa Romaniei. Nici la nivelul lotului nu sunt schimbari majore.

Au plecat Acka (Kiryat), Barbut (Sepsi), Al. Tudorie (Arsenal Tula), Camara (imprumut de la Jagiellonia expirat), M. Serban (Chindia), Burlacu (liber) si Marinescu (liber). La capitolul transferuri, au venit portarul Lazar de la Astra si jucatori care probabil au sanse mici sa fie titulari precum Maries (Recea), D. Rusu (liber), Conte (Beitar Jerusalem) si Gaman (Astra).

Craiova este vazuta cu sansa a treia la castigarea titlului si are cota 6.00 la 888sport.

Produce surpriza Farul lui Hagi?

A patra favorita la castigarea titlului este nou-formata Farul Constanta. Aceasta echipa s-a unit cu Viitorul si preia locul din Liga 1, dar si lotul gruparii din Ovidiu.

De asemenea, Gica Hagi s-a intors pe banca tehnica si vrea sa castige al doilea titlu din Liga 1, dupa cel obtinut cu Viitorul Constanta.

Pe langa numirea lui Hagi ca antrenor, Farul a adus si jucatori interesanti, precum Larie (Gaz Metan), Ad. Petre (UTA Arad), Aioani (Chindia), R. Pires (Hermannstadt), Florin Purece (liber), Jefte Betancor (Voluntari).

Asadar, Farul este o echipa care merita atentie in noul sezon, iar 888sport ii ofera cota 17.00 sa devina noua campioana a Romaniei.

Craiova lui Mutu incepe in forta

Un pol de interes in noul sezon il genereaza si FC U Craiova 1948. Pe langa rivalitatea locala cu Universitatea Craiova, aceasta echipa si-a prezentat obiectivele pentru noul sezon, care includ si prezenta intr-o cupa europeana.

U Craiova 1948 l-a adus antrenor pe Adrian Mutu si a facut numeroase transferuri interesante, in special din strainatate. Dar debutul nu va fi deloc usor, pe terenul campioanei CFR Cluj, vineri de la ora 21:30. La 888sport, CFR Cluj este cotata cu prima sansa, avand cota 1.68 sa castige. Egalul are cota 3.80, iar victoria lui U Craiova 1948 are cota 4.90.

