(P) Ramai activ in timpul pandemiei cu altex.ro!

Alimentatia sanatoasa si sportul sunt doua dintre secretele prin care ne putem mentine intr-o forma fizica buna chiar si in ciuda pandemiei. Mai mult decat atat, consumand multe fructe si legume si facand miscare vom reusi sa ne imbunatatim starea de spirit, in ciuda faptului ca suntem nevoiti sa ne petrecem foarte mult timp acasa.

Altex.ro sustine stilul de viata activ inclusiv pe durata carantinei si introduce in oferta sa o multime de accesorii care ne sunt utile in acest sens. De pe site poti comanda trotinete electrice, hoverboards, sau triciclete, cu ajutorul carora poti face miscare alaturi de ceilalti membrii ai familiei.

Cum sa combati sedentarismul in plina pandemiei de Coronavirus

Desi autoritatile militeaza pentru distantarea sociala, o recomandare cat se poate de fireasca in plina pandemie de Coronavirus, sunt permise activitatile fizice individuale. Prin urmare, cand salile de fitness sunt inchise, iar sporturile de echipa sunt interzise, ai posibilitatea de a face jogging in apropierea casei, de exemplu. O alta alternativa pentru a face miscare, mai ales daca inca mergi la serviciu si locuiesti aproape, lasa masina personala in garaj si opteaza pentru o trotineta electrica. Ai toate motivele sa o faci, mai ales ca vremea este calda si ca poti comanda o trotineta de pe Internet. Pe Altex.ro ai la dispozitie trotinete electrice care iti vor facilita miscarea pe distanta parcursa pana la job, dar nu numai. Daca iti faci griji cu privire la lipsa unui spatiu de depozitare pentru trotineta, trebuie sa stii ca majoritatea modelelor de pe Altex.ro sunt pliabile, asadar ocupa foarte putin loc.

Triciclete, pentru activitatea fizica a micutilor

Nu doar adultii simt nevoia de socializare sau de miscare pe perioada carantinei; cei mici trebuie sa se joace in continuare in aer liber pentru a dezvolta armonios si pentru a nu resimti aceasta perioada. Pentru ei, cei de la Altex au creat o categorie speciala de produse pe site, aceea de triciclete. De aici, poti comanda o tricicleta de copii cu sau fara pedale, simpla sau cu diverse functii incorporate, pentru orice varsta. De asemenea, cei de la Altex.ro ofera reduceri considerabile, astfel ca ai la dispozitie o gama variata de triciclete, la preturi foarte avantajoase.

Hoverboard-ul, un accesori util pentru miscare si distractie la orice varsta

In ciuda situatiei in care ne aflam, este important sa ne mentinem pozitivi. Miscarea in aer liber are o contributie majora in acest sens, de aceea este bine sa o practicam cu regularitate. Daca vrei sa combati sedentarismul pe durata auto-izolarii, dar sa te si distrezi alaturi de familia restransa, un hoverboard este ceea ce ai nevoie. Poti comanda modelul preferat de pe altex.ro si il vei primi chiar la tine acasa. In plus, daca ai in apropiere un magazin Altex, poti rezerva produsul dorit si il poti ridica in aceeasi zi.

Stim ca bugetul este un criteriu esential in functie de care iti faci cumparaturile in timpul crizei economice creata de pandemia de Covid. De aceea, iti recomandam sa achizionezi tot ceea ce ai nevoie de pe altex.ro, care ofera cele mai mici preturi din piata.