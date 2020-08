(P) Pictura, sport de relaxare - cum iti antrenezi rabdarea cu pictura pe numere

Pentru cei care nu sunt neaparat adeptii sportului si fac de regula activitati statice, vor prefera mai degraba activitati interesante si creative.

De data aceasta vorbim despre pictura pe numere si despre Pictorul Fericit, un eshop ce promite sa ofere experiente unice celor care incearca relaxarea prin pictura.

In fapt, vorbim despre picturi ce pot fi integral realizate de oricine cu putina rabdare si atentie. Fie copii, fie adulti, cei dispusi sa descopere arta intr-un alt mod se pot bucura de o experienta unica. Pictatul tinand cont de corespondenta dintre numere si culori presupune a exersa cateva skill-uri. Este exact ca in sport, insa intr-o alta maniera: cu repetitie, cu pasi mici si focus total, experienta in sine este o placere, chiar daca presupune un oarecare efort.

Satisfactia de a face arta cu propriile maini

Desigur, sportul este mai bun atunci cand este practicat, dar are si el nevoie de un context anume si de ceva pregatire. Un altfel de sport, al mintii si rabdarii, poate fi pictura. Aceasta responsabilizeaza si disciplineaza, mai ales ca rezultatul final promite sa fie un adevarat spectacol al culorilor.

Dupa finalizarea picturii, aceasta devine un tablou perfect ce poate fi expus. Nu este medalie sau trofeu, dar in mod cert este rezultatul muncii depuse ce merita admirat. Asadar, vorbim de un dublu rol al acestei activitati. Pentru asta, doritorii comanda de la pictorulfericit.ro un kit complet pentru a picta: include 3 pensoane de grosimi diferite, tot setul de culori individual ambalate si panza de canvas. Un ambalaj premium, culori ce se inchid simplu si rapid in recipient separat si care nu au nevoie de diluare. Inseamna per total pictura fara prea mult deranj, o varianta mai compacta sa spunem.

Cei interesati de o astfel de experienta, de pictura pe numere cu animale, flori sau orice peisaj sau personaj, nu aleg pictura pe numere doar pentru ce va avea sa fie in final, tabloul ce ar urma sa fie expus ca decoratiune in casa. Este insasi experienta in sine, de a putea crea cu propriile maini un tablou complex. Secretul consta in schita trasata pe panza, ce va fi integral acoperita de culoare.

Pictura pe numere, pentru copii si adulti

O astfel de activitate poate fi o recomandare la orice varsta. In plus, exista tematici in functie de interese: pentru copii predomina picturile colorate si de dificultate scazuta, cu fluturi, natura sau masini. Pentru adulti, femei si barbati, pot fi alese picturi diverse: picteaza un catel ce joaca baseball, celebrul Lamborghini sau un colt din natura. Efectul este unul realist si impresionant.

La fel cum exista o corespondenta intre numere si culori puteti face o corespondenta relevanta in ce ati dori sa expuneti pe peretii casei si tematica picturilor pe numere. Pictorul Fericit include in stocul sau variante recomandate specific pentru el sau ea, piesaje, picturi cu orase, cladiri sau pasari printre altele, desi nu lipsesc nici cele abstracte.

Pentru comenzi, cei interesati de acest sport al mintii, rabdarii si atentiei pot accesa pagina oficiala pictorulfericit.ro.