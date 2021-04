(P) Pariurile pe tenis sunt mai sigure?

Pariurile pe tenis sunt extrem de populare in intreaga lume, iar tara noastra nu face exceptie de la aceasta regula, tenisul fiind al doilea sport din punct de vedere al parierii dupa sportul rege, fotbalul.

Multi considera ca pariurile pe tenis sunt mai sigure decat pariurile pe alte sporturi, insa in cele ce urmeaza vom vedea daca acesta este doar un mit sau pariurile pe acest sport chiar sunt mai sigure.

Pentru inceput, trebuie sa stii ca in niciun sport nu exista “pariuri sigure”, insa in continuarea articolului iti vom prezenta cateva dintre tipurile de pariuri pe care le poti pune in practica pentru biletul zilei tenis, pentru a fi ceva mai sigur pe evenimentele pariate.

Ce sa pariezi pe meciurile de tenis?

Multi jucatori la pariuri aleg sa bifeze doar anumite tipuri de pariuri pentru acest sport, iar primul si cel mai intalnit tip de pariu este cel ce face referire directa la castigatorul meciului. Ei bine, pe un meci de tenis nu poti paria ca se va termina egal, iar un pariu direct pe castigatorul meciului poate sa iti aduca niste castiguri destul de frumoase, insa nu si daca alegi sa pariezi pe cei ce pleaca favoriti din start, precum Roger Federer, Rafael Nadal sau Novak Djokovic.

Un al doilea tip de pariu extrem de popular printe impatimitii acestui sport tine de pariul pe seturi. Insa, ai grija deoarece acest tip de pariu poate sa dea gres de multe ori, fiind destul de greu sa prezici ce se va intampla set de set. Insa, daca inspiratia este cuvantul ce te descrie, vei putea castiga sume destul de frumoase din acest sport. Nu putine au fost situatiile in care cel ce pleca favorit sa piarda unul din seturi, sau, mai mult, sa piarda chiar meciul.

Un al treilea pariu extrem de jucat de impatimitii jocului de tenis tine de numarul total de game-uri intr-un meci, fiind unul dintre pariurile destul de sigure, care pot sa iti aduca niste castiguri frumusele. Ei bine, pentru a paria astfel, trebuie sa urmaresti rezultatele tenismenilor ce se intalnesc, pentru a vedea cum se descurca acestia pe propriile servicii. Ei bine, daca dai de un meci intre doi tenismeni foarte priceputi pe serviciul lor, insa acestia nu reusesc sa faca break-ul, trebuie sa stii ca te vei astepta la un meci cu multe game-uri, deci un meci echilibrat ce va tine destul de mult. Poti paria atat “over” cat si “under”, daca consideri ca meciul va avea putine game-uri.

Cel de-al patrulea pariu ce iti poate aduce castiguri destul de frumoase este pariul pe cel ce va castiga turneul respectiv. Ei bine, sunt foarte multi cei ce aleg sa parieze direct pe castigatorul unui turneu de Mare Slem, deoarece acestea sunt turneele pe care jucatorii se focuseaza si se concentreaza complet.

Nu exista pariuri sigure

Ei bine, mai sus ti-am prezentat patru tipuri de pariuri pe tenis, patru cele mai intalnite tipuri de pariuri pe acest sport. Insa, asa cum am mentionat inca de la inceputul acestui articol, trebuie sa iti iei gandul de la faptul ca ar putea exista pariuri sigure pe vreunul din sporturi.

Pariurile tin doar de sansa, norocul si inspiratia ta, iar, daca vei avea o zi buna, vei putea ajunge la castiguri importante chiar si pe acest sport.

Nr. licenta: Decizia ONJN nr. 907/19.05.2016