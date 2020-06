(P) Pareri Pefoc - montajul profesional este garantia unui semineu de calitate

Sa construiesti un semineu lemne care sa respecte conditiile minime de siguranta si confort este un proces complex cu un grad crescut de dificultate. Iar pentru ca sa nu trebuiasca sa-ti asumi riscuri precum functionarea precara sau o alta sumedenie de potentiale disfunctionalitati, am cerut opinia specialistilor despre cum ar trebui sa decurga etapele montajului si la ce lucruri ar trebui sa fim atenti astfel incat, siguranta locuintei si sanatatea membrilor familiei sa fie pusa mereu pe primul loc.

In acest sens, specialistii sibieni de la Pefoc, care activeaza de peste 20 de ani in industria solutiilor de incalzire alternativa din Romania, recomanda folosirea unor produse de calitate, seminee si accesorii premium, dar si apelarea la mesteri cu experienta care sa se ocupe cu responsabilitate de etapele de montaj si finisaj semineu. In continuare, va vom prezenta cele mai importante notiuni si aspecte pe care un specialist le are in vedere in etapele instalarii pentru ca un semineu sa performeze in conditii optime vreme indelungata, respectand cu precizie tehnologica o serie de parametri calitativi de siguranta si confort deplin.

E important sa alegi mereu materialele potrivite

In primul rand ar trebui sa acordam o atentie semnificativa tuturor materialelor care vor fi folosite la constructia unui semineu, indiferent daca vorbim despre unul clasic, pe lemne sau despre un model performant de semineu fals. Nu de putine ori specialistii s-au confruntat cu situatia in care clientii sunt derutati ca, desi detin in casa lor un semineu foarte aspectuos, acesta nu functioneaza la parametri asteptati, esuand din cauza defectiunilor aparute in timp si a materialelor de calitate indoielnica folosite in procesul de constructie.

Masoara de 10 ori inainte de a taia o data

Inainte de a ne apuca de etapa de constructie propriu-zisa a semineului, trebuie trasat locul unde acesta va fi montat, tinand cont de dimensiunile focarului, modelul dorit, grosimea de materiale necesare izolarii si parametri tehnici. Si inca un lucru foarte important este ca, inainte de a trece la urmatoarea etapa de constructie a semineului, trebuie curatat bine locul de amplasare, peretii fiind tratati cu amorsa speciala.

Atasarea focarului la cosul de fum

Dupa ce focarul a fost asezat pe pozitie conform schitelor de amplasare, va urma racordarea la cosul de fum - una dintre cele mai importante etape - in care este vital ca burlanele sa fie de foarte buna calitate, acestea trebuind sa asigure o buna etanseitate pentru a nu exista scapari de gaze. Astfel, nu te vei trezi ca dupa doar 2-3 ani de functionare, sa te apuci sa strici intreaga constructie, doar pentru a inlocui un tub de evacuare.

Constructia structurii de rezistenta a semineului

Zidirea soclului din partea inferioara a focarului poate fi executata din placi izolatoare, mult mai usoare decat caramida plina, mai ales ca in partea inferioara a soclului nu avem temperaturi inalte. De la nivelul focarului, in sus, se vor folosi doar materiale izolatoare sau refractare, special concepute in acest scop. Specialistii lipesc placile izolatoare si umplu rosturile, doar cu adeziv flexibil special destinat pentru constructia semineelor, disponibile si in oferta Pefoc.ro

Etapa finala nu trebuie grabita

Chiar daca tentatia este mare si suntem aproape gata, aceasta etapa nu trebuie grabita. Mare atentie deci, la dimensionarea grilelor! Se va lua in considerare doar dimensiunea interioara de evacuare, nu si dimensiunea totala a grilei, adica doar partea pe unde aerul va fi evacuat. Acest lucru inseamna ca se va calcula dimensiunea totala minus aproximativ 2-3 cm.

Acestea sunt doar cateva sfaturi despre montajul profesional al unui semineu de a carui reusita depinde in foarte mare masura de experienta celui care efectueaza instalarea. Asadar, apeleaza la ajutorul echipei Pefoc daca urmaresti sa-ti montezi in conditii ideale si in perfecta siguranta un semineu de care te vei putea bucura pentru mult timp, alaturi de persoana iubita, prieteni si familie.