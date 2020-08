(P) Pareri PEFOC - gratar pe gaz sau gratar pe carbuni?

Subiectul cu privire la alegerea solutiei potrivite pentru prepararea gratarelor in aer liber este unul destul de delicat si tocmai de aceea, am solicitat ajutorul specialistilor de la Pefoc, firma din Sibiu, inceputa de la un singur semineu pe lemne si ajunsa intre timp, la peste 20 de ani de traditie si experienta vasta in comercializarea si montajul profesional al unui intreg univers de solutii termice neconventionale. Asadar, in acest articol, vom afla care sunt cele mai importante avantaje si dezavantaje ale gratarelor pe gaz, in comparatie cu cele pe carbuni.

APRINDEREA

In primul rand, comoditatea este adesea unul dintre cele mai importante motive pentru a alege un gratar pe gaz. Nu trebuie sa-l umpli cu carbune. Pornesti alimentarea cu gaz, apesi butonul de aprindere, iar dupa 12 - 15 minute gratarul tau este gata de utilizare. Cu alte cuvinte, gratarul pe gaz iti permite sa incepi rapid gatitul, fara prea mult efort. Cu toate acestea, exista si solutii pe carbuni care se ridica la pretentiile unuia pe gaz. In cazul unui gratar gradina sibiu de tip kamado, deschizi complet usile de reglaj ale aerului, adaugi niste startere pe carbuni, pe care mai apoi le aprinzi. Inchizi capacul si dupa 10-15 minute, ai un gratar pe carbune gata incalzit. Trebuie mentionat ca, Big Green Egg, nu este orice fel de gratar pe carbuni. Acesta se foloseste de o tehnica inspirata inca din antichitate, combinata cu tehnologia moderna si proprietatile termice extraordinare ale invelisului ceramic.

CONTROLUL TEMPERATURII

BBQ-urile pe gaz iti permit sa controlezi temperatura prin reglarea arzatoarelor de gaz. Temperatura va creste si va scadea relativ repede. Acest lucru va face usoara gatirea preparatelor la diferite temperaturi. In schimb, la varianta pe carbune, reglajul dureaza putin mai mult, bazandu-se in principiu, pe controlarea fluxului de aer. Cu cat usile de tiraj sunt mai deschise, cu atat mai mult oxigen intra in gratar influentand astfel, cresterea sau scaderea temperaturii. Gratarele de tip kamado din oferta Pefoc, iti permit sa controlezi temperatura foarte fin cu ajutorul usilor de tiraj. Odata atinsa temperatura dorita, aceasta poate ramane stabila ore intregi, datorita proprietatilor izolatoare ale ceramicii speciale.

GATITUL PE CARBUNI ?!

Daca alegi un gratar pe carbuni, trebuie sa decizi daca doresti un gratar din otel (clasic) sau un kamado (cuptor ceramic). Ambele tipuri sunt potrivite pentru toate tehnicile de gatire. Dar nu orice gratar pe carbune din otel este potrivit pentru sedinte lungi sau pentru gatitul lent. Uneori, trebuie sa adaugi carbune, iar temperatura poate fluctua. Aceasta depinde de calitatea otelului. Ceramica unui kamado are avantajul proprietatilor izolatoare care ajuta decisiv la o conservare superioara a caldurii. In acest fel, utilizezi mai putin carbune, iar temperatura de afara nu influenteaza temperatura din gratarul tau - poti continua gratarul, chiar si pe ploaie sau ninsoare.

Daca esti adeptul gatitului pe carbune, dar iti doresti si controlul total, tipic unui gratar pe gaz, Big Egg Green este solutia perfecta. Fabricat pe baza tehnologiile dezvoltate de NASA, acesta este confectionat cu acelasi tip de ceramica folosita la exteriorul navetelor spatiale, datorita rezistentei sporite la temperaturi extreme, fara afectarea structurii.

