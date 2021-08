(P) Organizarea camerei copilului: 3 reguli de urmat

Una dintre provocarile oricarei case este organizarea camerei copilului, in mod frecvent un amestec nedefinit de spatiu pentru lucru, somn și joaca.

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/f6bKycd4UFc

Aspectul ordonat și ingrijit are o influenta pozitiva remarcabila atat asupra dezvoltarii psiho-emotionale a copilului, cat si in ceea ce priveste confortul acestuia. In plus, intr-o incapere frumos organizata creste dorinta de a petrece timp util, lucrand la teme sau la vreun hobby anume.

Cum puteti obtine o astfel de incapere? Urmariti regulile indicate mai jos.

Patul copilului – zona maxima de confort

Celalalt element central al camerei copilului este patul – spatiul in care organismul se reface dupa o zi obositoare si este foarte important ca acesta sa-i asigure celui mic tot confortul.

Pentru siguranta copiilor, pana la varsta de 6-7 ani, este recomandat ca patul sa aiba o structura cu bare inalte, iar dimensiunile acestuia sa fie proportionate pe cele ale camerei, dar sa nu fie mai mic de 170x90 cm pentru copiii de 7-10 ani, respectiv 200x120/140 cm pentru copiii mai mari. Ideal pentru structura patului este lemnul, un material usor, solid si cu aspect deosebit. Esteutil ca patul sa dispuna de sertare pentru depozitarea lenjeriei, a cuverturilor sau a pernelor, dar si pentru ca astfel structura patului devine mai rigida.

Odihna si sanatatea sunt fundamentale pentru dezvoltarea copilului, deci este esential ca salteaua sa fie de calitate, pe structura din arcuri invelita cu straturi succesive de burete, feltru si material textil tratat hipoalergic, antibacterian si antiacarieni, cu o grosime de minim 20-22 cm. De calitatea materialelor textile, a buretelui utilizat si de tratamentele aplicate depinde in cea mai mare masura capacitatea saltelei de a oferi confort termic si de a rezista la utilizare in timp.

Biroul – element foarte important

Incepand chiar de la varsta prescolara, biroul este unul dintre locurile cele mai frecventate de catre un copil, fiind spatiul sau de lucru sau de joaca. Prin urmare, este esential ca acesta sa fie un loc in care sa se regaseasca toate instrumentele de lucru (nu neaparat toate pe birou, ci asezate ordonat in sertare), accesorii pentru birou, obiecte preferate. Este esential sa fie organizat cu grija de a nu-l transforma intr-un loc sufocat de obiecte.

Pentru a beneficia din plin de iluminatul natural, este recomandat ca biroul sa fie amplasat la fereastra, astfel incat lumina sa cada din stanga ocupantului biroului. Pentru asigurarea unei iluminari optime se recomanda atat amplasarea unei surse centrale, eventual cu intensitate variabila, cat si a unei veioze care sa suplimenteze necesarul de lumina.

Corpurile de mobiler – cu sertare sau fara, indiferent ca vor contine jucarii sau materiale de studiu – ar trebui sa fie amplasate in imediata apropiere a biroului, pentru a putea asigura un acces facil al copilului la obiecte. Maximizarea spatiul de depozitare se obtine prin instalarea unor corpuri de mobilier inalte, iar in partea superioara se depoziteaza obiecte utilizate rar.

Scaunul de birou este unul dintre cele mai importante elemente de mobilier din camera copilului, pentru ca acesta trebuie sa asigure atat confortul, cat mai ales mentinerea unei pozitii sanatoase la birou. Va fi necesar, asadar, un scaun ergonomic, care beneficiaza de reglaje multiple ce permit ajustarea spatarului, sezutului si a bratelor pe conformatia anatomica specifica a copilului.

Sifonierul – deopotriva util si estetic

In linii generale, mobilierul din camera copilului trebuie sa fie minimalist si orientat cat mai mult spre acoperirea nevoilor micului locatar. In cazul nostru, sifonierul ramane principalul spatiu de depozitare. Acesta trebuie sa propuna, in primul rand, o structura solida, rezistenta la utilizare si suficient de incapatoare.

Organizarea spatiului de depozitare trebuie sa tina cont de nevoia de a depozita diferite obiecte vestimentare, jucarii si alte accesorii. Ideal este sa contina atat un spatiu prevazut cu o bara pentru umerase, cat si sertare, spatii deschise in care sa poata fi adaugate cutii sau obiecte mai mari. In mod frecvent, spatiul de depozitare este insuficient, deci poate fi ales un sifonier cu inaltime pana la tavan, montat astfel incat sa ramana fix in permanenta.

Cu disciplina si atentie la organizarea si depozitarea obiectelor, camera copilului poate fi o incantare si un spatiu cu adevarat frumos. La urma urmei, dorinta de a pastra lucrurile in ordine si de a beneficia de un spatiu aerisit va face diferenta pe termen lung.

Tweet Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!