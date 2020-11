(P) Mesele exclusive de Blackjack Live Unibet aduc premii extra

Pasionatii de jocuri de noroc se pot bucura de experiente tot mai intense in cazinourile online, acolo unde atmosfera cea mai realista, demna de un cazino autentic, poate fi traita in sectiunile de Live Cazino.

Jucand la ruleta si blackjack in compania dealerilor live, aflati in studiouri speciale sau cazinouri, clientii se bucura de divertisment fara compromisuri, ba chiar avand in plus avantajele specifice mediului online - acces de oriunde, oricand, plus comoditate si sanse la premii mai consistente.

Totul se intampla in timp real, exact ca intr-un cazino clasic, doar ca legatura este realizata prin internet. Jucatorii pot interactiona cu dealerii sau cu celelalte persoane aflate la mese, ceea ce este foarte placut pentru o astfel de sesiune de live casino.

Cazinoul online Unibet, unul dintre cele mai apreciate branduri in domeniu, prezent si in Romania, a fost printre primii operatori de jocuri de noroc online care au lansat mese de ruleta si blackjack live. Acum, Unibet ofera clientilor sai o noua oportunitate speciala: mese exclusive de blackjack.

In varianta standard, la o masa de joc se puteau aseza clienti ai mai multor cazinouri online. Insa Unibet a introdus in oferta sa de cazino varianta de mese exclusive de blackjack, platforma de la acelasi provider de top, Evolution Gaming. Acum, te poti bucura de o experienta mai exclusivista, in compania dealerilor live profesionisti si a altor clienti Unibet. Exista in prezent doua mese exclusive de blackjack Unibet: Unibet Exclusive A (cu mize cuprinse intre 20 RON si 12.500 RON) si VIP Unibet Exclusive B (cu mize cuprinse intre 50 RON si 25.000 RON).

Premii extra la mesele exclusive de blackjack Unibet - 1.000 RON cash zi de zi

Cunoscut si sub numele de 21 (jucatorul ce are suma cartilor 21 sau cel mai aproape de 21 castiga jocul), blackjack este una dintre cele mai populare forme de divertisment in cazinouri. Pentru a marca introducerea meselor exclusive de blackjack live, Unibet a lansat si o campanie promotionala in cadrul careia propune premii extra celor care joaca pe bani reali.

Pana pe 11 noiembrie, cei care joaca blackjack la mesele Unibet Exclusive A si VIP Unibet Exclusive B si obtin Blackjack (o carte A + o carte 10, J, Q sau K) de minim 3 ori in aceeasi zi impart un premiu de 1000 RON la finalul fiecaror 24 de ore. Se califica acei clienti care joaca cel putin 25 RON la fiecare mana si participa chiar si pariurile de tip Bet Behind. In cel mult 72 de ore de la finalul zilei se acorda premiile in bani reali, fara conditii de rulaj.

Surprizele nu se opresc aici! In fiecare saptamana din luna noiembrie, Unibet organizeaza turnee de Live Casino cu premii extrem de consistente: 100 de jucatori vor primi o parte din fondul de premiere de 125.000 RON la fiecare 7 zile, iar cel situat pe primul loc isi va adjudeca marele premiu, in valoare de 25.000 RON cash. Fiind vorba de 4 saptamani de campanie, se ajunge la un total de 400 de premii (dintre care 4 a cate 25.000 RON), fond de premiere de 500.000 RON la turneele din cazinoul live. Opteaza la aceasta oferta, alege orice joc din Live Casino si urca in clasament jucand minim 0.50 / runda la orice joc din sectiunea Live Casino (ruleta si blackjack).