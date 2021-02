(P) Ghidul soferului iscusit: Cum sa eviti clase bonus malus mari?

A conduce o masina este o responsabilitate uriasa!

In special in traficul haotic al capitalei, dar nu excludem nici marile orase ale tarii, pe care multi soferi se lanseaza cu viteza destul de mare si un grad de atentie mai mic!

Pe langa responsabilitatea de care trebuie sa dai dovada la drum, mai sunt si alte aspecte ce trebuie luate in calcul: cum ar fi incheierea unor asigurari auto la timp, pentru a nu fi sanctionat in timpul mersului si pentru a te asigura ca in cazul unui accident, esti acoperit de politele de asigurare.

Sofatul este o abilitate care necesita practica, fiindca doar prin intermediul aflarii constante pe sosea incepi sa deprinzi veleitati de sofer. Teoria este, deci, intotdeauna intrecuta de practica. Indiferent daca esti un sofer fara experienta sau un sofer cu multi kilometri acumulati, te invitam sa descoperi un ghid util al soferului iscusit! Citeste in continuare articolul si afla care sunt pasii prin care poti evita clase bonus malus mari ce iti pot afecta bugetul!

Pentru inceput, hai sa vedem ce reprezinta sistemul de clase bonus malus!

Bonus-Malus sau mecanismul de bonusuri si penalizari ce sunt aplicate soferilor in functie de istoricul la volan, nu este altceva decat o modalitate prin care s-a incercat inca de la inceput responsabilizarea participantilor la trafic.

Altfel spus, scopul acestei scale este de a incuraja un comportament responsabil in randul soferilor si propune o diferentiere, asadar, intre un sofer care provoaca daune si unul care a condus prudent, s-a asigurat si nu a avut incidente.

Daca esti disciplinat la volan, primesti o rasplata sub forma unei reduceri (Bonus) a pretului politei RCA, insa daca iti place viteza, esti neatent si provoci pagube altui vehicul, urmeaza sa fii sanctionat (Malus) cu o crestere a pretului in momentul incheierii unor asigurari auto. In acest fel, sistemul incearca sa reduca pe cat posibil numarul, oricum mare, de accidente, daune si vatamari corporale.

Iata cum functioneaza aceste clase de bonus malus!

Bonusul se aplica dupa urmatoarea regula: un sofer sare o clasa la fiecare an in care este asigurat. De exemplu, daca acum ai clasa B2 si isi faci asigurarea pe 12 luni, vei trece la clasa B3.

Aceste clase bonus-malus nu sunt influentate de politele de asigurari auto pe care le inchei, ci sunt stabilite printr-un sistem bine informatizat. Diferentele de pret apar doar in cazul unor asigurari auto obligatorii care survin din pricina tarifelor stabilite de fiecare firma de asigurari in parte. Poti afla pretul asigurarii tale auto folosint acest calculator rca.

In rest, tu ca sofer impreuna cu istoricul tau la volan, esti cel care determina cat de mari vor fi aceste clase bonus-malus pentru tine. Prin urmare, cu cat reusesti sa fii mai atent si sa eviti accidentele, cu atat vei beneficia de un bonus si de un pret mai mic data viitoare cand vrei sa inchei asigurari auto. Totusi, daca esti indisciplinat si provoci daune – in functie de numarul de daune, creste si malusul – vei fii sanctionat si vei plati un pret mai mare in momentul reinnoirii unei asigurari auto.

Cum scapi de clase bonus malus mari? Sunt cativa pasi de care trebuie sa tii cont

• Intretine-ti vehiculul la standarde optime

In calitate de sofer, trebuie sa te asiguri ca masina ta este in stare buna. Ce inseamna acest lucru? Sa stii constant ca anvelopele, luminile, stergatoarele si alte parti importante ale bolidului tau sunt in stare buna de functionare si ca nu vor putea fi factori ce determina tamponarea cu alt vehicul angajat in trafic.

• Stabileste-ti din timp traseul – a nu cunoaste drumul poate deveni un impediment!

Inainte de a porni intr-o calatorie, planifica-ti traseul. Verifica activitatea traficului, vremea si conditiile rutiere ale traseului tau, astfel incat sa fii pregatit de drum; indiferent daca este vorba de o calatorie de 15 minute sau de una de paisprezece ore. Lipsa directiei poate insemna o deturnare a atentiei si te poate face mai susceptibil la accidente!

• Nu conduce sub influenta alcoolului sau cand nu esti apt sa conduci!

Stii sigur ca nu trebuie sa o faci, insa exista si soferi care risca, fiindca se gandesc ca sunt inca apti si constienti sa sofeze! Nu fii unul dintre ei! Ori de cate ori ai consumat alcool, mai bine cheama pe cineva sa te duca acasa sau comanda un taxi! Accidentele provocate de conducerea sub influenta sunt cele mai intalnite. Fii intotdeauna prudent!

• Verifica frecvent oglinzile

Ca sofer prudent, trebuie sa fii constient si de ceilalti participanti la trafic. Asa ca, verifica oglinzile intotdeauna si asigura-te ca inainte de a te angaja intr-o manevra de depasire traficul este liber si nu risti tamponarea cu un alt vehicul!

• Graba strica treaba! Evita sa accelerezi inutil

Limitele de viteza exista dintr-un motiv. Limitele maxime de viteza afisate nu sunt doar recomandari, ci restrictii legale menite sa asigure conditii rutiere sigure pentru toti participantii la trafic. Cand accelerezi, reduci si capacitatea de a reactiona la schimbari bruste de conducere si cresti sansele unei coliziuni. Poti ajunge la destinatie si intr-un ritm controlat, nu trebuie sa faci miscari bruste sau sa calci pe pedala de acceleratie!

Ca ultim sfat, comunica-ti intotdeauna intentiile, fiindca ceilalti participanti la trafic nu au de unde sa stie ce intentionezi sa faci! Foloseste semnalizatoarele, claxonul si farurile atunci cand este cazul! Evita sa faci experienta sofatului mai stresanta pentru tine si pentru ceilalti si arata-le tuturor intentiile pe care le ai!

Speram ca acest articol ti-a fost de folos! Retine aceste reguli atunci cand te deplasezi cu masina si vei fii mereu in siguranta! In plus, in acest fel eviti sa platesti foarte multi bani pe asigurari auto si elimini posibilitatea unor clase bonus malus mari. Cu cat esti mai atent si eviti accidentele, ai parte de un Bonus mai mare si, implicit, de un pret mai mic atunci cand inchei RCA online. Pe de alta parte, daca esti iresponsabil si produci daune, Malusul creste si cu el se majoreaza si tariful asigurarii auto obligatorii.