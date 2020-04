(P) Fenomenul eSports: cat de mare este aceasta industrie la nivel global?

Vremea salilor de jocuri din cartier a trecut. In 2020, cei mai buni jucatori ai lumii sunt organizati in echipe si ligi, iar febra campionatelor, disputate la cel mai inalt nivel, a cuprins intreaga planeta. Ce mai joaca astazi jucatorii profesionisti din turneele de e-sports? DOTA 2, League of Legends si Counter-Strike Global Offensive sunt doar varful unui aisberg, ce sustine cu miliarde de euro (generati anual) aceasta industrie 2.0. Ca “fapt divers”, sunt deja ani buni de cand jocurile video au depasit filmele, din punct de vedere al veniturilor incasate anual.

Mai multe despre eSports, aceasta noua religie a lumii, chiar acum:

Fiecare industrie cu superstarurile ei

Popularitatea fenomenului “eSports” are la baza o masinarie uriasa de promovare la nivel global. De aceea, nu mira pe nimeni faptul ca avem si in zona de jocuri video vedete adorate de o lume intreaga, adica pusti deveniti peste noapte campioni mondiali la jocurile lor preferate.

Daca ideea de “joc video” inca ti se pare puerila, iata doar cateva cifre pe care marii campioni din eSports le-au generat in ultima perioada:

Castigatorii turneului The International 2019 (concursul de DOTA 2 cu cele mai mari premii, la nivel mondial) au obtinut, in urma acestui rezultat un premiu de aproximativ 2.2 milioane $. Ca o mica paralela, pentru castigarea Australian Open 2019, sarbul Novak Djokovic a plecat acasa cu 3 milioane $.

eSports si echipele profesioniste

Cu asemenea premii pus pe masa la marile turnee de eSports, este si normal ca cei considerati “PRO” sa trateze jocurile video ca pe un job full time. La nivel mondial, exista echipe profesioniste, finantate de giganti din industria jocurilor (ex: EA Sports Team), ce ii pot coopta pe marii jucatori ai lumii.

Toti jucatorii semneaza in prealabil contracte, iar echipele se aseamana foarte mult cu echipe profesioniste din alte sporturi: au antrenori, posibilitati de crestere, sponsori si...fani. Cei din urma isi pot urmari, prin platformele de streaming, echipele preferate in actiune, pe platforme online ce nu mai au nevoie de nicio prezentare: twitch.tv, Youtube Gaming si Facebook Gaming.

Fenomenul eSports: Turnee Minor si Major

In calendarul competitional al unui an, fanii eSports pot urmari sau paria pe echipele lor preferate. Aceste competitii se impart in doua categorii: turnee Minor (Dreamhack sau PGL) si turnee Major (TI sau ESL).

Pentru cei care urmaresc de acasa meciurile dintre cele mai bune echipe ale lumii, indiferent de turneu, calitatea jocului este una net superioara fata de nivelul cu care sunt acestia obisnuiti. De la an la an, pusti care si-au inceput carierele in propriile lor camere, din casele in care stateau (sau inca stau) cu parintii, ajung sa castige milioane de dolari, in urma castigarii acestor turnee.

Pasiunea gamerilor pentru jocuri video a transformat o simpla activitate a timpului liber intr-o industrie ce genereaza mai multi bani decat cea a filmelor. Pusti din lumea intreaga trebuie sa se obisnuiasca rapid cu statutul de vedeta, cu care vine la pachet castigarea unui turneu de DOTA, FIFA sau CS. Iar in jurul acestor vedete 2.0, armate de fani si pariori pe evenimente de acest gen sustin un business caruia nimeni nu i-ar fi dat vreo sansa, in urma cu doar cateva decenii.