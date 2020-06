(P) Fa un up-grade vechiului tau semineu cu unul adaptat perfect noilor tendinte 

In acest articol, specialistii in comercializarea si montajul solutiilor inedite de incalzire alternativa de la Pefoc, ne prezinta cele mai populare modele speciale de semineu ploiesti dotate cu focare de tip caseta. Acest concept inovator s-a nascut din nevoile celor care detineau deja un semineu pe lemne clasic, dar care isi doreau sa si-l reinnoiasca cumva si sa obtina un stil mai fresh, potrivit noilor tendinte de design, mereu in schimbare. Ca sa fie si mai usor de inteles, ne putem imagina gandindu-ne la aceste focare de tip caseta, ca la un fel de program “rabla” dedicat semineelor, prin care vei reusi sa conferi un nou look vechiului tau semineu sau chiar si o alternativa de inlocuire pentru vechea ta soba pe lemne din casa de la tara.

Modelul J60

Ales de clienti datorita simplitatii de instalare si utilizare, a pretului atractiv, dar si a puterii calorice reduse, acest model este unul de dimensiuni mici si compacte, complet automat, ceea ce va determina si un consum extrem de redus de lemne. Daca la inceputuri, aceste modele au fost concepute pentru incastrarea in semineele existente, in prezent, in proportie de 80% aceste focare semineu sunt folosite pentru constructiile noi.

Modelul AK 70

Este cel mai mic din gama focarelor de tip caseta, dotat cu ventilator, avand si cel mai crescut randament, ajungand pana la valoarea de 84%. Acest fapt se va reflecta in consumul mai mic de lemne, eliminarea reziduurilor de cenusa, un cos de fum ceramic mai curat si eficienta sporita la ardere. De asemenea, din punct de vedere al pretului, este si cel mai accesibil focar de semineu cu ventilator, din gama specialistilor de la Pefoc.

Modelul AK 75

Cu dimensiuni ceva mai mari decat modelul amintit adineaori, acesta detine o putere nominala mai mare cu 1 KW si o greutate de 115 kg. Randamentul este aproape la fel ca si al fratelui mai mic, cu o diferenta insesizabila de doar un punct procentual (83 %).

Modelul AK 80

Este cel mai vandut focar din gama sa. Datorita raportului calitate-pret foarte bun si a dimensiunilor sale medii, este modelul agreat si preferat de marea majoritate a clientilor.

Modelul AK 95

Reprezinta cel mai voluminos focar din gama celor de tip caseta cu ventilator. Ales de clienti datorita dimensiunilor sale generoase si a specificatiilor bune, acesta se incadreaza in Clasa Energetica de consum A+.

Toatea aceste 4 modele din gama AK, permit racordarea unor camere suplimentare pentru incalzirea prin convectie cu ajutorul ventilatoarelor. De asemenea, focarele dispun de termostat pentru pornirea si oprirea automata a ventilatoarelor, fiind prevazute si cu trepte de reglaj manual. Nici in cazul unei eventuale pene de curent nu trebuie sa va faceti griji: focarul va functiona neintrerupt, singura diferenta fiind sesizata doar la timpul de incalzire a suprafetei, mai lung decat in mod normal.

Asadar, bucura-te impreuna cu familia sau cei aproape tie, de experienta unui semineu modern, adaptat ultimelor tendinte in materie de functionalitate si design, apeland cu incredere la suportul echipei de specialisti Pefoc.ro