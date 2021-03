(P) Derby-urile orașelor Madrid și Manchester + Der Klassiker sunt în weekend. Program, detalii și ponturi pariuri

Pe 6, 7 și chiar luni, 8 martie, iubitorii fotbalului au un program intens, cu multe meciuri tari de urmărit în marile campionate naționale din Europa.

În prim-plan avem două derby-uri care pun față în față rivale din același oraș: în La Liga, Atletico Madrid primește vizita celor de la Real Madrid, iar în Premier League se joacă partida Manchester City - Manchester United.

Toate partidele sunt deja incluse în oferta de pariuri online Unibet, acolo unde există sute de opțiuni de pariere pentru fiecare meci de top, parte din dueluri sunt în direct prin live streaming Unibet TV, iar cei 125.000 RON puși la bătaie în cadrul concursului Predictor Golden Goal vor ajunge la cel care prezice corect minutul și marcatorul primului gol din meciul Atletico Madrid vs. Real Madrid. Participarea la concurs este gratuită, la fel ca și transmisiunile live pentru clienții ce au o balanță diferită de zero.

Un nou spectacol de goluri marca Bayern Munchen?

În Bundesliga, Bayern Munchen vs. Borussia Dortmund este cel mai așteptat meci, iar următorul episod din Der Klassiker se va disputa sâmbătă, 6 martie, de la ora 19:30. În ultimele 3 partide disputate pe Allianz Arena din Munchen, Borussia Dortmund a încasat 15 goluri, fără a marca deloc. Scorurile consemnate sunt 4-0, 5-0 și 6-0.

Acum, Bayern Munchen este lider în campionatul Germaniei, în timp ce Borussia ocupă cea de-a 5-a poziție în clasament. Oaspeții meciului de sâmbătă seară au pierdut în 3 din ultimele 4 deplasări.

Se va repeta istoria ultimelor meciuri directe dintre Bayern și Borussia? La Unibet, cu funcția Creare Pariu, se poate obține o cotă excelentă 1.98 pentru scenariul în care gazdele câștigă, iar în meci se marchează de cel puțin 3 ori.

La Liga: Atletico Madrid - Real Madrid, duminică, 7 martie, ora 17:15

Atletico Madrid este lider în prezent în campionatul Spaniei și, dincolo de rivalitatea obișnuită cu Real Madrid, dorește să își consolideze poziția în clasament. Echipa lui Diego Simeone are cu un meci mai puțin și este echipa favorită la trofeu în acest sezon.

De cealaltă parte, trupa lui Zinedine Zidane este pe locul 3 în La Liga (la 5 puncte sub Atletico), are 6 meciuri la rând în campionat fără înfrângere, dar este puțin probabil să plece de pe Wanda Metropolitano cu toate cele 3 puncte puse în joc. Analizând istoricul meciurilor directe, se poate observa că în precedentele 7 partide găzduite de Atletico o singură dată s-au marcat mai mult de 3 goluri. Astfel, un pont pentru acest meci ar fi "Atletico nu pierde și sub 3.5 goluri în meci" - la o cotă de 1.84, oferită de Unibet.

Premier League: Manchester City - Manchester United, duminică, 7 martie, ora 18:30

Cei de la United au reușit să acumuleze 7 din 9 puncte posibile în ultimele 3 meciuri directe cu City disputate în Premier League. Și acum, oaspeții ar putea să plece neînvinși, ținând cont de faptul că au mai multă motivație pentru a forța un rezultat pozitiv - vor căuta chiar victoria pentru a scurta distanța de 14 puncte ce o desparte de liderul City.

Manchester City este echipa mai bună, formația momentului în Premier League, , iar United este principala urmăritoare, pe poziția secundă în ierarhie și trebuie să forțeze victoria, dacă vrea să păstreze ceva șanse la titlu. Astfel, un pont la pariuri online Premier League care merită încercat este X2 (United nu pierde), cu o cotă foarte bună la Unibet, 2.55.

Meciuri de top și în Serie A

Și în Italia se joacă la nivel înalt și se așteaptă spectacol maxim în meciurile Juventus - Lazio (sâmbătă, 6 martie, ora 21:45) și Inter - Atalanta (luni, 8 martie, ora 21:45). Liderul Inter are așadar un examen important cu imprevizibila echipă Atalanta, iar Juventus continuă cursa de urmărire a Interului într-un meci destul de dificil cu Lazio Roma.

Vor reuși echipele superioare valoric să se impună în aceste partide? Pariurile pe favorite au cote de neratat la Unibet - 1.82 pentru torinezi și 2.00 pentru milanezi. În plus, pariul Victorie Inter & Ambele Marchează (cu Creare Pariu), la o cotă de 3.55, va fi, cel mai probabil, unul din cele mai jucate ponturi din Serie A.

*Cotele prezentate pot suferi modificări în orice moment.

Licența nr. L1160657W000330 emisă de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, valabilă din data de 1.09.2016 până la data de 31.08.2026.