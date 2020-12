(P) De ce romanii indragesc cazinoul online Unibet

Amatorii de jocuri de cazinou din Romania au ocazia de a se bucura de platforma de divertisment furnizata de catre unul dintre cei mai importanti jucatori din industria Europeana de jocuri de noroc.

Unibet, parte din Kindred Group, este unul dintre putini operatori lansati la inceputul erei jocurilor de noroc online, in anul 1997, care inca mai activeaza si astazi. Unibet se gaseste in topul fiecarui site de pariuri, cazinou sau poker din Romania si domina autoritar zona de bingo online.

In cele ce urmeaza vom incerca sa explicam cateva dintre motivele pentru care Unibet Casino este un nume atat de indragit pe piata romaneasca de gambling.

Are o interfata moderna, simpla si rapida

Fie ca joci de pe smartphone, tableta sau computer, direct din navigatorul telefonului sau folosind o aplicatie dedicata pentru sistemul de operare al dispozitivului tau, experienta ta la Unibet Casino va fi una extraordinara, indiferent ca esti incepator sau un veteran al cazinourilor online.

Altfel, crezi ca ar fi putut atrage Unibet peste 15 milioane de utilizatori din intreaga lume? Unibet a primit peste 10 premii de excelenta la nivel international in ultimul deceniu. Ce mai astepti? Afla de pe Casinos.ro cum te poti inregistra la Unibet bucurandu-te de cel mai bun pachet de bun-venit.

Mare varietate de jocuri

Aproximativ 330 dintre cele 354 de jocuri care pot fi gasite pe Unibet Casino sunt sloturi. Exista 10 tipuri de ruleta, 6 jocuri de blackjack si un joc de poker. Exista chiar si jocuri de pacanele care pot fi jucate in exclusivitate la acest operator. Novomatic, Yggdrasil, Nextgen, Kajot, Octopus Gaming, Play’Ngo, Pragmatic Play si Quickspin sunt principalii furnizori de jocuri.

Nu lipsesc indragitele jocuri Lucky Lady’s Charm, Starburst, Sizzling Hot, Gonzo’s Quest, Book of Ra, Shining Crown, Moon Princess, Legacy of Egypt, Gold King, Power Stars, Twin Spin, Fruit Shop, Reel Rush, Book of Dead sau King Kong.

Nu lipseste experienta dintr-un cazinou real

Unibet Live Casino te poate readuce instant in atmosfera dintr-o sala de jocuri cu ajutorul celor de la Evolution Gaming. Exista anumite mese la care vei putea juca in compania unor dealeri romani.

Miza minima la ruleta automata live este de 0.5 RON, respectiv 5 RON la ruleta live cu crupier, in timp ce miza minima la blackjack live este la fel ca la toate celelalte cazinouri online licentiate in Romania, si anume 25 RON.

In plus, se organizeaza frecvent turnee in cadrul cazinoului live, iar castigurile sunt pe masura. Ultimul premiu total a fost de 125.000 RON.

Promotii noi in fiecare saptamana

Pe langa pachetul de bun venit la Casino, exista diverse bonusuri si in celelalte sectiuni, insa distractia nu se opreste aici! Unibet nu uita de utilizatorii existenti, care se pot bucura in mod regulat de diverse oferte speciale, cum ar fi, spre exemplu, posibilitatea de a castiga 10 rotiri gratuite in fiecare zi de luni, dupa ora 19:00.

Pe langa asta, se organizeaza saptamanal diverse turnee. Spre exemplu, saptamana aceasta se tine un turneu pentru jocurile furnizorului Play'n GO, al carui pot este de 100.000 de RON.

Este cea mai completa platforma de jocuri de noroc online din Romania

Unibet este, la momentul actual, singurul operator din tara licentiat pentru pariuri sportive, casino, bingo si poker. Asa ca daca esti un gambler versatil, care apreciaza si turneele de poker care iti pot aduce locuri la turnee majore sau caruia ii place sa joace la pariuri pentru a trai la maxim partidele de mare interes, ori pentru a participa la cele mai exclusiviste turnee de bingo din tara, Unibet este, fara indoiala, alegerea perfecta pentru tine. Asta ca sa nu mai spunem de numeroasele jackpot-uri si programele de loialitate deosebite oferite pentru diferitele produse furnizate catre jucatorii romani.