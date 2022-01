(P) De ce aleg atâția jucători să se înregistreze la SlotV Casino

Cei 45 de furnizori cu care colaborează SlotV Casino propun peste 1650 de jocuri de noroc online pentru jucătorii din România, cei mai celebri din aceștia fiind NetEnt, Greentube (Novomatic), Playtech, EGT Interactive, Pragmatic Play, YGGdrasil, Play'n'GO sau Microgaming. În portofoliu sunt prezente peste peste 1500 de sloturi și zeci de jocuri de masă, ceea ce reprezintă o ofertă extrem de bogată în comparație cu celelalte cazinouri licențiate.

Legacy of Dead, Starburst XXXtreme, Sweet Bonanza, 7 Fire Dozen, Wild West, The Dog House Megaways și Fruit Shop se numără printre cele mai populare jocuri din oferta operatorului. Aceste jocuri pot fi experimentate fără bani, în modul demo. În plus, amatorii de adrenalină din România pot accesa peste 35 de săli de jocuri de live casino (ruletă, blackjack, baccarat, poker etc.), cu dealeri umani, furnizate de către Evolution Gaming.

Platforma este extrem de rapidă și bine-optimizată pentru orice tip de dispozitiv, dar utilizatorii de smartphone-uri care rulează sistemul de operare Android pot descărca și o aplicație dedicată din Magazinul Play.

La SlotV Casino se pot înregistra numai jucători care au împlinit 18 ani și au reședință legală în România. Deschiderea unui cont se face rapid, folosind datele din buletin, numărul de telefon și o adresă de e-mail. Se pot efectuat depuneri prin card bancar (Visa și Mastercard), portofele electronice (Neteller și Skrill) și prin PaysafeCard, adică inclusiv prin numerar.

Cățelul „Winner” te va ghida pe site și îți va prezenta tot ce trebuie să știi despre aventura pe care o vei avea pe nava numită „SlotV”, imediat după înregistrare. Totuși, dacă este ceva ce nu înțelegi, poți lua rapid legătura cu echipa de suport. Un mare plus al acestui operator este că jucătorii pot lua legătura cu departamentul de relații cu clienții oricând, 24 de ore din 24, prin Live Chat, Telegram sau Facebook Messenger.

Orice cont nou deschis la un cazinou online trebuie verificat în termen de 30 de zile de la deschidere, conform cerințelor ONJN, însă procesul este unul rapid, care se soluționează în mai puțin de 24 de ore după ce jucătorul trimite poze după documentele solicitate.

Pe lângă numeroasele promoții deosebite și turneele recurente, SlotV Casino își arată aprecierea față de fidelitatea clienților prin intermediul unui program de recompense, dispus pe mai multe niveluri, care prezintă o serie de avantaje deosebite pentru jucătorii activi.

Per total, SlotV este un cazinou online modern și competitiv, care concurează cu cei mai importanți jucători din industrie, având potențialul de a crește mult în popularitate în următoarea perioadă. Experiențele pozitive ale jucătorilor sunt deseori exprimate în diverse recenzii pe site-uri de specialitate, precum și pe rețelele de socializare.