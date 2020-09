(P) Cum poti castiga VladMobilul, adica un Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP

De mai multi ani, jocurile de noroc online se bucura in Romania de un cadru legal si sigur, optimizat pentru dezvoltare accelerata.

Totul este in beneficiul jucatorilor, care au astfel acces la continut variat, de inalta calitate, divertisment sigur si etic, precum si o multime de alte oportunitati care sporesc distractia. O astfel de ocazie speciala pentru si mai multa adrenalina, dar si pentru extra sanse de castig la super premii este actuala campanie derulata de Vlad Cazino, singurul cazino online cu un concept de brand romanesc, bazat pe experienta unui operator de talie internationala.

„Castiga VladMobilul sau 500.000 rotiri” se numeste campania promotionala desfasurata pe www.vladcazino.ro in perioada 14 septembrie - 29 noiembrie 2020.

Im prim-plan se afla desigur marele premiu, un super automobil american Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP, in valoare de 45.500 euro. In plus exista alte 3000 de premii, cate 300 pe saptamana, constand in rotiri la sloturi. Premiile saptamanale se acorda astfel: locurile 1-5 primesc cate 1.000 de rotiri, locurile 6-15 primesc cate 750 de rotiri, locurile 16-30 primesc cate 500 de rotiri, locurile 31-50 primesc cate 250 de rotiri, locurile 51-300 primesc cate 100 de rotiri.

Castiga cel mai smecher Mustang

Asadar, in fiecare saptamana de campanie se impart 50.000 de rotiri la 300 de participanti norocosi. Drumul cu potentiala destinatie constand in unul dintre premiile mai sus mentionate incepe cu un simplu cont de client (bani reali) pe platforma de cazino online Vlad Cazino. Este necesara autentificarea in contul de client, apoi optarea in mod formal pentru participarea la prezenta campanie. Mai departe, la fiecare 30 RON rulati la sloturi, live cazino sau bingo, jucatorul primeste cate un tichet. Fiecare 30 RON rulaj se concretizeaza in noi sanse la premii.

"Toamna asta ia-ti viteza spre cel mai blanao premiu din istoria cazinourilor! Acum poti si tu sa fii cel mai tare din parcare pentru ca la cea mai smechera promotie a anului poti castiga chiar VladMobilul – Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP – sau o parte din cele 500.000 de rotiri la cele 10 Extrageri saptamanale!", se precizeaza pe vladcazino.ro.

La extragerile saptamanale participa toate tichetele acumulate in saptamana anterioara. Spre exemplu, la prima extragere a celor 300 de premii saptamanale, din 21 septembrie, se vor lua in calcul tichetele acumulate in perioada 14-20 septembrie 2020. La extragerea finala participa toate tichetele din toate cele 10 saptamani de campanie. Nu conteaza daca sumele rulate la jocuri online se conretizeaza sau nu in castiguri, tichetele de participare la campanie se genereaza oricum, fara alte conditii. Cert este ca jucatorul se distreaza, are sanse de a castiga la respectivele jocuri, apoi primeste sanse in plus pentru rotiri sau chiar un automobil premium.

Toamna asta cu Vlad Cazino poti avea in parcare masina visurilor tale

Campania „Castiga VladMobilul sau 500.000 rotiri” vine dupa alte campanii promotionale de succes derulate in ultima perioada, unele inca disponibile online spre a fi descoperite in sectiunile de sloturi de la Vlad Cazino. Brandul se asociaza constant cu promisiunea de divertisment complet, astfel ca dincolo de jocuri online publicul din Romania a avut parte si de alte beneficii precum primul duel de stand up comedy de tip roast battle intre un personaj de brand de cazino online (vampirul Vlad) si un actor real (Catalin Bordea). Putem mentiona de asemenea implicarea in sponsorizarea festivalului UNTOLD - SPARKS OF MAGIC din aceasta vara.

Licenta nr. L1160657W000330 emisa de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, valabila din data de 1.09.2016 pana la data de 31.08.2026.